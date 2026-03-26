El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto

El gol del Barça Atlètic tiene nombre y apellidos: Joaquín Delgado. El delantero, cedido por el Oviedo, aterrizó en Barcelona con la premisa de aportar gol a un equipo notablemente lastrado por las lesiones. Sin Ureña, Gistau y Barberá, la dirección deportiva decidió incorporar al prometedor Hamza Abdelkarim como apuesta y a Joaquín Delgado, que, lejos de prometer, es una apuesta de presente y futuro que garantiza goles, tal y como ya demostró en Oviedo.

Y lo cierto es que no ha tardado en cumplir. Desde sus primeros partidos, Delgado ha demostrado ser un jugador determinante, sumando tantos y dando puntos de mucho valor al equipo dirigido por Giuliano Belletti.Su impacto ha sido inmediato, dando puntos de valor al filial azulgrana y, más allá de los números, el delantero ha ofrecido soluciones en ataque y una capacidad para aparecer en momentos clave que el equipo necesitaba.

Opción de compra

En una temporada exigente, su figura se ha convertido en una referencia ofensiva para el filial. El atacante llegó con una opción de compra fijada en 4 millones de euros, una cifra que, a priori, parece elevada para el Barça Atlètic, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación económica del club y la política habitual en el filial. Sin embargo, el gran rendimiento que está mostrando el jugador abre la puerta a que el Barça, como mínimo, intente negociar esa cantidad para hacerse con sus servicios en propiedad.

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

En la dirección deportiva hay una valoración muy positiva de su rendimiento hasta la fecha. Es más, según ha podido saber SPORT, la intención del club pasa por explorar la posibilidad de rebajar esa opción de compra con el Oviedo. No será una operación sencilla, pero el nivel mostrado por el delantero invita a intentarlo. A comienzos de la pasada se produjo una reunión con los agentes del futbolista, en la que los dirigentes azulgranas transmitieron su satisfacción por el rendimiento de Delgado y, de paso, aprovecharon para empezar a trazar la hoja de ruta en el caso de que, como parece, se quiera rebajar la opción de compra con el Oviedo.

Negociación con el Oviedo

Pese a ese encuentro, todavía no se han tomado decisiones definitivas. La temporada entra ahora en su fase decisiva y en el club prefieren esperar antes de mover ficha. Sin embargo, la idea es clara y, si Delgado mantiene este nivel en el tramo final, el Barça se planteará seriamente negociar con el Oviedo para rebajar el precio de la opción de compra.

Nuevo gol de Joaquín Delgado con el Barça B / Twitter

Desde el conjunto asturiano, por su parte, aseguran que no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del Barça ni se ha producido ningún contacto para revisar las condiciones actuales. Esto refleja que, a día de hoy, todo se mantiene en un escenario inicial y que cualquier movimiento dependerá directamente del rendimiento del futbolista en los próximos meses.

Así pues, en el Barça Atlètic tienen claro que han encontrado a un delantero diferencial. Ahora, el reto será decidir si su futuro pasa por seguir vistiendo de azulgrana más allá de esta temporada.