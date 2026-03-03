Joaquín Delgado, el nuevo Pau Víctor que 'no puede' jugar con Flick

Joaquín Delgado sigue el camino marcado en su día por Pau Víctor. Si el de Sant Cugat consiguió marcar con el Barça Atlètic (la temporada 2023/2024) 20 goles en 39 partidos, el sevillano cuenta todavía con mejores promedios desde que fichó en el mercado invernal por el filial. Un rendimiento inmediato que le ha hecho celebrar 7 dianas en 5 encuentros de Liga y un octavo tanto en la semifinal de la Copa Catalunya contra el Andorra.

Joaquín Delgado da la victoria al Barça Atlètic anotando un doblete / @esport3

El pasado sábado, en la victoria 0-2 en Paterna frente al Valencia Mestalla, Joaquín Delgado volvió a ejercer a la perfección su papel de 'killer'. El utrerano firmó un doblete y evidenció que es un delantero centro con muchos recursos. El primero fue un cabezazo impecable a centro de Shane Kluivert, y el segundo, una acción de desmarque, velocidad, potencia y definición.

El problema de Joaquín Delgado

Sin duda, un grandísimo acierto su fichaje que recuerda al de Pau Víctor. El catalán también llegó al filial blaugrana en calidad de cedido, en su caso del Girona. Tras su completísima temporada, el club azulgrana no ejerció en un principio la opción de compra por el delantero de 3 millones de euros, pero sí lo acabó fichando hasta 2029. Con pocas oportunidades con Hansi Flick, el pasado verano fue traspasado al Sporting de Braga por '12' kilos. Con los portugueses, Pau Víctor suma ya 11 goles.

Pau Víctor no desaprovecha la oportunidad para anotar en Europa League / Telefónica

Cuando era jugador del Barça Atlètic, Pau Víctor llegó a ir convocado en 5 ocasiones con Xavi Hernández, pero el técnico egarense no le hizo debutar. La situación de Joaquín Delgado es distinta. Hansi Flick no podría contar eventualmente con el delantero andaluz a pesar de su gran racha y de la lesión de Lewandowski porque, por edad, si debutara una vez con el primer equipo azulgrana, Delgado ya no podría regresar al filial. Es mayor de 23 años, pues el 26 de este mes cumplirá los 24.

Un hándicap que le impide dar un salto que, por condiciones futbolísticas, quizás se hubiera podido plantear. Joaquín Delgado ha llegado al Barça para contribuir con goles al ascenso del Barça Atlètic y es lo que está haciendo, y muy bien, desde el primer día. Su opción de compra está cifrada en 4 millones de euros, lo que también hace muy poco probable su continuidad en el club azulgrana la próxima temporada.