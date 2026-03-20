Joaquín Delgado, el '9' que hace méritos para seguir en el Barça

No es nada fácil aterrizar a media temporada en un entorno nuevo, un grupo ya hecho, un ecosistema creado y establecido. Y es por eso que los fichajes a mediados de curso tienen altas probabilidades de no salir bien. A veces se trata de soluciones un poco a la desesperada, ‘parches’ con los que se prueba suerte para ver si sale cara. Que se lo digan a Kevin Prince Boateng o a Jeyson Murillo, que aterrizaron un mes de enero en la Ciudad Condal y no acabaron de cuajar. Les vino un poco grande, vaya.

Quien ha entrado con el pie derecho en el ecosistema Barça ha sido Joaquín Delgado. Un delantero ya con cierta experiencia que ha aterrizado en el Barça Atlètic para ayudar a lograr el ascenso. Cedido por el Oviedo, este ariete que lleva el gol en las venas ha demostrado en poquísimo tiempo su idilio con la red de la portería rival. Ya venía con unas prestaciones más que consolidadas y ha sido una bendición para Belletti.

Seis goles ya

Son cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el filial. Además, hay que tener en cuenta que fue uno de los artífices del pase a la final de la Copa Catalunya. Marcó uno de los dos tantos de la victoria por 2-1 ante el Andorra de Segunda A. Son ya 19 dianas este curso en Segunda Federación y tiene a tocar ser el máximo goleador histórico de la categoría en una temporada.

Joaquin, en una imagen con el Barça / @FCBarcelonaB

Lo de Delgado, como decíamos, ha sido llegar y besar el santo. No conocía apenas Barcelona. De hecho, tan solo de paso en las ocasiones que había disputado torneos muchos años atrás. Se ha instalado cerca de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero se deja caer bastante también por el centro para perderse por la ciudad.

No le ha costado mucho entender la filosofía del Barça y lo que se le pide al '9'. Más allá de rematar debe participar en la jugada, asociarse y aportar otras soluciones. Algo a lo que estaba acostumbrado porque en el Oviedo también se apostaba por el balón y participaba bastante en el juego. Sí que se le requiere algo más de calidad técnica y es algo que está machacando en los entrenamientos.

Acogida perfecta

Lógicamente, el escaparate de jugar en el Barça (aun siendo en su segundo equipo) tiene un impacto mucho mayor que en cualquier otro lugar. Lo ha notado Delgado en cuanto a 'ruido mediático', en redes sociales y demás. Con Belletti la sintonía ha sido muy buena y también con el vestuario. Acogida perfecta y un rol más de 'veterano', pese a que tan solo tiene 24 años. El grupo está muy unido pese a todos los contratiempos que va sufriendo en forma de lesiones y jugadores que suben con el primer equipo.

Noticias relacionadas

Está haciendo méritos para seguir el próximo verano, aunque por ahora no piensa en esa posibilidad y se centra en el presente. Hay una opción de compra pactada con el Oviedo a final de temporada y se abordará proximamente. Cabe recordar que al tener 24 años si debutara con el primer equipo ya no podría volver a jugar con el Barça Atlètic.