El Barça prepara una gran mejora de contrato para Hamza

El rendimiento de Hamza Abdelkarim ha convencido a la dirección deportiva del FC Barcelona. Sus meses en el Juvenil A y, sobre todo, su pretemporada con el primer equipo tendrán premio. Según avanza 'Jijantes FC', el club renovará el contrato del futbolista que se extiende actualmente hasta el 2029.

La información de 'Jijantes FC' apunta a un detalle muy relevante como es el aumento de su cláusula de rescisión. Hamza pasará de los 15 millones de euros actuales hasta los 150. Una subida sustancial que, en estos casos, va acompañada de un aumento de salario en consonancia al blindaje.

Abdelkarim, por tanto, tendrá un sueldo importante y se confirma como una apuesta de presente y futuro del FC Barcelona. A sus 18 años, el delantero está demostrando un gran olfato de gol con unas características de '9' específico que van muy buscadas en el mercado.

Operación rentable

El jugador llegó la campaña pasada como cedido y el Barça ejerció en verano la opción de compra definitiva hasta el 2029. El Al Ahly se aseguró 1,5 millones de euros fijos, más otros 5 en funciones de los objetivos cumplidos por el futbolista.

Hamza se estrenó como goleador del primer equipo en Birmingham / DPA vía Europa Press

Hamza estuvo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, nada más volver, se incorporó a la dinámica del primer equipo. El stage en Inglaterra le sentó de maravilla y anotó un doblete en el primer partido frente al Birmingham.

La racha del egipcio continuó frente al Basilea y también en el Joan Gamper. Un gol que, sin embargo, no celebró por respeto al que había sido su último club. Hamza ha sido el pichichi del Barça en la pretemporada.

Posible debut en Elche

La progresión de Hamza es meteórica y el domingo tiene opciones de debutar de mantera oficial en LaLiga en Elche. El ariete estará en la convocatoria y podría gozar de minutos. Flick lo ha situado de titular en la pretemporada, aunque parece difícil que lo mantenga en el estreno liguero. De todos modos, su presencia en la lista está asegurada ya que puede ser un gran revulsivo en cualquier momento.

Hamza, en un entrenamiento del FC Barcelona / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

El poderío físico, a los 18 años, y su buen remate al primer toque, especialmente con la zurda, lo convierten en un jugador muy interesante y que puede construir una historia larga vestido con la indumentaria del FC Barcelona.

De momento, el Barça no tiene un '9' nato tras la marcha de Lewandowski y Ferran Torres, por lo que Hamza gana enteros para seguir creciendo y demostrando su valía al lado de los cracks del primer equipo.