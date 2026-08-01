Solución Hamza Abdelkarim: el delantero sorpresa del Barça que irrumpe en el mercado

Nacido en El Cairo el 1 de enero de 2008, Hamza Abdelkarim empezó a jugar a fútbol en la cantera del Al Ahly, el club más laureado de África, ganador en doce ocasiones de la Champions League de África, cifra a la que no ha llegado ningún otro equipo. Delantero centro de área, pronto empezó a destacar para convertirse en el futbolista más joven en debutar en el primer equipo en el siglo XXI. Lo hizo con 17 años y cinco días.

Aquel debut fue el inicio de una carrera meteórica. Fue convocado para la Copa de África sub-17. Marcó dos goles, para ser después el gran protagonista en la repesca para el Mundial sub-17, pues un gol suyo ante Angola clasificó a Egipto para la cita. En el Mundial, fue capitán de su selección, marcó dos tantos y repartió una asistencia en tres partidos. Y lo mejor para él, los ojeadores del Barça tomaron buena nota de su potencial y sus cualidades.

Tras unos meses negociando, Hamza Abdelkarim llegó al FC Barcelona como cedido durante el pasado mes de febrero como una apuesta más de las que están haciendo Deco y Joao Amaral, que están empeñados en la captación de talento joven. Tardó en solucionar cierto papeleo, pero pudo jugar nueve partidos en el juvenil A de Pol Planas, marcando seis goles en nueve encuentros y siendo importante en la recta final del campeonato para ganar el título. Además, cumplía un sueño, pues, como ha mostrado su padre en Instagram colgando una foto de Hamza de pequeño con la camiseta del Barça, en casa siempre habían sido seguidores del FC Barcelona.

El bombazo llegó cuando el seleccionador absoluto de Egipto, Hossam Hassan, convocó al joven jugador azulgrana para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, haciéndole debutar antes de la cita en un amistoso ante Rusia el pasado 28 de mayo. La apuesta subió ya en la Copa del Mundo, pues Hamza Abdelkarim participó en cuatro de los cinco partidos que jugó la selección africana.

Precisamente mientras estaba concentrado con su selección, recibió una de las noticias de su vida. El Barça había decidido hacer efectiva la opción de compra que tenía sobre él de 1,5 millones de euros, que pueden convertirse en 6,5 en función de una serie de variables. Hamza Abdelkarim estaba ante la oportunidad de su carrera y no quiso saber nada de vacaciones tras la Copa del Mundo, viajando directamente a Barcelona para incorporarse a la pretemporada del primer equipo y poder ser examinado por Hansi Flick.

Hamza Abdelkarim, en acción contra Nueva Zelanda / BOB FRID

Se ejercitó en la Ciutat Esportiva primero y viajó al 'stage' de St. George's Park después para convertirse en el gran protagonista del partido ante el Birmingham City con dos goles en 62 minutos. Marcó el primero transformando un penalti que él mismo había provocado y el segundo teniendo la fe de los grandes hombres de área, acudiendo al rechazo del portero tras un disparo de Bardghji.

Solución para Flick

Hamza Abdelkarim, tras su estreno goleador con el primer equipo, aunque haya sido en un amistoso, expresó su satisfacción. "Es increíble todo lo que me está pasando, pero intento vivir el momento y ayudar al equipo", dijo con un gesto de extrema timidez ante los periodistas. Sabe que su lugar esta temporada está en el filial de Juliano Belletti con el objetivo de lograr el ascenso a Primera Federación, pero tampoco descarta soñar a lo grande. "El primer equipo es un entorno muy bueno para crecer y espero hacerlo dentro de él. ¿Minutos en el primer equipo? Ojalá, hay que soñar a lo grande. Todos los jóvenes que estamos aquí debemos soñar con el primer equipo y trabajar para lograrlo", explicó.

Hamza reza tras marcar su primer gol con el primer equipo / Dani Barbeito

El siguiente paso estará en manos de un Flick que elogió al egipcio. "Hamza es muy humilde y tiene un buen carácter. Siempre intenta dar lo mejor de sí mismo y tiene un gran potencial. Como delantero tienes que aparecer en esas situaciones dentro del área y hoy él estuvo ahí. Es lo que le pido a un nueve”, señaló tras el choque.

La realidad es que el primer equipo ha perdido potencial en el área tras la marcha de Robert Lewandowski y, hoy por hoy, es una incógnita el nombre de los jugadores azulgranas que se moverán en el interior del área rival, pues el futuro de Ferran Torres en el Barça no está nada claro y se sigue esperando la contratación de un delantero centro, siendo todavía Julián Álvarez la apuesta principal, pero con el Atlético de Madrid sin querer vender.

Por todo ello, no será nada extraño que Hamza Abdelkarim, que seguirá en dinámica del primer equipo sea una solución para Flick, como mínimo en este inicio de temporada, que arrancará de forma oficial para el Barça el próximo 23 de agosto en la Liga ante el Elche.