Barça y Fenerbahçe llegan a un acuerdo por Livaković

Movimientos en la portería del Barça. El conjunto azulgrana ya trabaja activamente en busca de un guardameta que pueda ocupar el sitio de Wojciech Szczesny una vez finalice su contrato y la dirección deportiva ha dado un paso importante en las últimas horas.

Según ha podido saber SPORT, el Fenerbahçe ya ha aceptado la oferta del Barça por Dominik Livakovic y la operación entra ahora en su fase final, por lo que, salvo sorpresa, se convertirá e nuevo futbolista del Barça en 2027. El club azulgrana empezará en breve con el papeleo necesario para completar una incorporación que rondará los cuatro millones de euros. Una vez cerrada, la intención es ceder al guardameta durante una temporada para que regrese el próximo verano y pase a formar parte de la plantilla azulgrana.

El Barça se mueve así pensando con antelación en su portería. Con Szczesny entrando en su último año de contrato, la dirección deportiva quiere tener preparado un sustituto de garantías y considera que Livakovic reúne las condiciones necesarias para acompañar a Joan García a partir de la próxima temporada.

Por parte del futbolista tampoco habría problemas. El guardameta croata ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en el Barça y está pendiente de que se completen los últimos pasos de la operación. El acuerdo con el Fenerbahçe supone un avance importante y ahora será el turno de empezar a preparar toda la documentación.

La fórmula permitirá a Livakovic mantener continuidad durante esta temporada antes de llegar definitivamente a Barcelona. El Barça considera que la posibilidad de cerrar la operación por una cifra cercana a los cuatro millones de euros representa una buena oportunidad de mercado para dejar cubierta con tiempo una posición importante.

Andy Bara, un gran aliado

En la operación aparece nuevamente una figura muy conocida en los despachos azulgranas. Andy Bara mantiene desde hace años una excelente relación con la dirección deportiva del Barça y especialmente con Deco y Joan Laporta. Una confianza que se ha construido a través de diferentes operaciones durante los últimos años.

El agente croata ha participado en movimientos importantes para el club, entre ellos operaciones relacionadas con Dani Olmo y Joan García. Dentro del Barça valoran especialmente su predisposición para encontrar soluciones, incluso cuando las negociaciones atraviesan momentos complicados.

Uno de los mejores ejemplos fue todo lo sucedido alrededor de Dani Olmo. En una situación especialmente delicada, Bara mantuvo la calma y continuó trabajando junto al Barça para solucionar los problemas que fueron apareciendo. Una actitud que reforzó todavía más una relación que ya venía de lejos.

Ahora ambas partes vuelven a encontrarse alrededor de Livakovic. La buena sintonía entre Bara y el Barça ha ayudado nuevamente en una operación que ya ha dado un paso decisivo. Con la oferta aceptada por el Fenerbahçe, el siguiente movimiento será avanzar con el papeleo para completar la incorporación del guardameta y posteriormente definir su cesión durante esta temporada.