Hamza Abdelkarim, el descatalogado

Entre los equipos de élite (y el Barça es la élite de la élite), cuando falta un delantero, todos miramos el escaparate, y si no aparece colocadita en la repisa una estrella de 120 millones, parece que estamos malditos y nos ha castigado el destino. Aquí, además, tenemos la costumbre de pensar que el delantero debe tener nombre de sofá-cama del Ikea y precio de hipoteca disparatada.

Y, sin casi pedir permiso, aparece Hamza Abdelkarim. Hamza. Egipcio. Dieciocho años. Alto, guapetón, zurdo, rematador ecléctico y con una virtud revolucionaria: mete goles a pares y sonríe como avergonzado. Ya lleva cuatro, incluido un doblete ante el Birmingham, además de marcar contra el Basilea y Al-Ahly, y lo más extraordinario es que los ha hecho sin haber, tan siquiera, salido en ningún catálogo.

Hamza no es Julián. Ni hace falta que lo sea. Tampoco es Haaland, Kane o Mbappé. Los mejores delanteros de Europa están, hoy, en otra galaxia económica. Y, a partir de ahí, empieza el territorio de lo posible. No nos engañemos: si colocamos a cualquiera de los veinte mejores delanteros de Europa en este Barça, probablemente todos ofrecerían un rendimiento extraordinario, y es que el propio Barça hace del talento una mina. Con Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Fermín, Adeyemi, Pedri, Rodri y compañía, hasta uno con el GPS averiado acabaría encontrando la red rival.

El Barça fabrica, de serie, ocasiones. Solo se necesita alguien que se las crea y las termine. Y ahí Hamza tiene argumentos. Es un nueve de área, sabe atacar el primer palo y esperar en el segundo, tiene presencia física y, especialmente, una intuición asesina para aparecer siempre donde debe. Su gol en Basilea fue exactamente eso: centro al segundo palo y pierna preparada para convertir una pelota rebotada en un gol generado y perseguido por el hambre y el ansia.

Tiene carencias, naturalmente. Fuera del área aún debe mejorar la asociación y la lectura táctica. Entender las diabluras del de Rocafonda. Abrir espacios al expresso de Múnich… Pero resulta tranquilizador descubrir que sus defectos son solo de formación. No de imaginación o esfuerzo. Tiene que aprender cosas, sí, pero no hay que enseñarle a querer marcar.

Y aquí llega la parte incómoda. ¿De verdad necesitamos gastar una fortuna para encontrar un delantero de perfil no contrastado que no garantiza ser mejor que el de El Cairo? ¿No sería razonable darle minutos al chaval y comprobar hasta dónde llega? De momento y por lo poco que ya hemos visto, parte con toda la pinta de enviar al bueno de Ferran Torres al universo de la amnesia, o al menos… del olvido. Y eso… no es poca cosa.