Barcelona - Brighton: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper Femenino gratis por TV, online y en directo

El FC Barcelona se prepara para salir a escena en el último ensayo antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. El conjunto azulgrana recibe al Brighton & Hove Albion en el Estadi Johan Cruyff este viernes 21 de agosto en el marco de la 6ª edición del Trofeo Joan Gamper Femenino, que servirá como campo de pruebas para Pere Romeu y como escenario de lujo para la presentación para las nuevas incorporaciones del equipo.

Después de una contundente victoria ante el Montpellier (3-1) y un empate contra el Manchester City (2-2), el Barça afronta el tercer y último amistoso de pretemporada. Más allá de la importancia de seguir dejando buenas sensaciones antes de iniciar la defensa de los cuatro títulos conseguidos durante la temporada anterior, muchos de los focos del Gamper estarán puestos en la presentación en sociedad de las recién incorporadas Renee Van Asten, Tyler McCamey, Kerolin Nicoli y Martina Fernández, aunque esta última ya conoce el Johan de su última etapa en el club.

Una vez sellado este último compromiso, el Barça centrará toda su atención en el inicio de la próxima temporada. El estreno del conjunto azulgrana tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 19:00 horas (CEST), momento en el que iniciará su camino hacia la defensa del título en la Liga F contra el Tenerife.

Las nuevas incorporaciones posando con el Gamper / FCB

¿A qué hora juega el Barça contra el Brighton en el Trofeo Joan Gamper Femenino?

El partido entre el FC Barcelona y el Brighton & Hove Albion, correspondiente a la 6.ª edición del Trofeo Joan Gamper, se disputará el este viernes 21 de agosto de 2026 a las 20:00 horas (CEST) en el Estadi Johan Cruyff. La presentación del equipo y de los nuevos fichajes dará comienzo una hora antes, a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Trofeo Joan Gamper entre Barcelona y Brighton gratis por TV y en directo?

El Trofeu Joan Gamper entre Barça y Brighton se podrá ver en abierto por TV a través del canal autonòmico TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir el amistoso del conjunto azulgrana es la plataforma Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios. Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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