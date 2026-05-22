FC BARCELONA
El Barça pone el foco en Jakub Kiwior ante la dificultad de fichar a Bastoni
El club blaugrana ha 'scouteado' al defensa del Porto y ya ha enviado ojeadores para observarle en directo
La incorporación de un central, junto a la prioridad absoluta del delantero, es una de las principales preferencias de Hansi Flick y de la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzar al equipo de cara a la temporada 2026/27. Varias opciones han entrado en la agenda blaugrana como futuribles para la primera plantilla. En las últimas horas, ha resurgido con fuerza el nombre de un viejo conocido en las tertulias de fichajes culés: Jakub Kiwior.
El periodista Matteo Moretto, en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio MARCA, reveló: "El Barça tiene varias prioridades de mercado. Necesita un delantero y un defensa. Está evaluando varias opciones. Un nombre que el Barça ha 'scouteado' durante el año, enviando ojeadores para verle en directo, es el de Kiwior del Porto. No hay negociación. Es un perfil que el Barça durante los últimos meses ha mirado con atención. Pero, por el momento, están centrados en el delantero".
Propiedad del Arsenal y cedido al Porto (con opción de compra obligatoria cercana a los 17 millones más variables), Kiwior es un central zurdo de 1,89 m de altura, de 26 años (nacido en febrero de 2000). Su posición principal es defensa central, aunque también puede actuar como lateral izquierdo o pivote. Perfil físico, con buena salida de balón y versatilidad.
Desde SPORT ya informamos hace unos años, cuando el polaco militaba en el Spezia Calcio, del gran aprecio de Robert Lewandowski por su compatriota: "Ya es una realidad. Me di cuenta de ello durante el calentamiento previo al partido contra Holanda... Pregunté: ¿Quién es? Luego lo vi durante el partido, fue extraordinario. Realmente tiene un gran potencial".
Bastoni se aleja definitivamente
Mientras Kiwior gana enteros como alternativa más asequible y adaptable, el gran objetivo inicial, Alessandro Bastoni, se ha enfriado casi por completo. Según Matteo Moretto, "el tema de Bastoni no está caído 100%, pero podría afirmar un 99%".
Por un tema de características técnicas y el económico, el Barça se ha alejado mucho de este objetivo. "Durante meses, Deco negoció con el entorno de Bastoni porque era el elegido. Con los días y el fin de la temporada, las partes se han vuelto a reunir... Flick, finalmente, no dio el visto bueno final para ir a por el central italiano", afirmó.
El técnico alemán tiene dudas crecientes sobre si el perfil técnico de Bastoni encaja al 100% en su idea de juego de alta presión e intensidad, lo que ha llevado a Deco a explorar otras opciones.
El conjunto blaugrana prioriza ahora cerrar un delantero de élite y, en paralelo, encontrar un central de garantías que cumpla los criterios deportivos y económicos. Kiwior parece, por el momento, uno de los nombres que más atención acumula en las oficinas del club.
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