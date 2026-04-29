El plan B a Bastoni que Deco idea

Cuti Romero, que este lunes cumplió 28 años, es el nombre que baraja la dirección deportiva blaugrana como alternativa al fichaje de Alessandro Bastoni, que ocupa la 'pole position' de las preferencias en el club para reforzarse este próximo verano e inyectar calidad contrastada al eje de la defensa.

El central del Tottenham, que es diestro, a diferencia del italiano, y juega habitualmente en el perfil derecho, reúne todas las características que Hansi Flick y Deco buscan para una posición que este verano el Barça reforzará sí o sí.

El argentino, que estará en el Mundial con la Albiceleste, cuenta con experiencia contrastada (fue campeón del mundo en Qatar siendo titular), es un líder nato, ganador, con personalidad para jugar con muchos metros a la espalda, rápido, corrector, fuerte en el uno contra uno para batirse con cualquier adversario y agresivo en el marcaje.

El Barça ya ha entrado en contacto con su entorno para trasladarle el interés y analizar las posibilidades de traspaso, que serían facilitadas en caso de que se confirme el descenso de los Spurs a la Championship, porque el argentino tiene, como muchos otros compañeros, cláusula de salida.

Cuti no podrá ayudar a su equipo en la dramática recta final de esta temporada porque sufrió en el partido contra el Sunderland un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha y solo reaparecerá, muy probablemente, ya en el Mundial.

Son precisamente las cuestiones financieras lo que ha llevado a la dirección deportiva a tener otras alternativas activadas al fichaje de Bastoni. Deco hace los deberes. Con el internacional italiano lo tiene muy avanzado en relación con las líneas maestras de cómo sería su contrato. El futbolista quiere jugar en el Barça y su club ya lo sabe.

La cuestión clave es que el Inter de Milán no facilitará por nada la operación, consciente de que su futbolista tiene un gran cartel en toda Europa, donde despierta el interés de los grandes. Por eso, lo ha tasado, como precio de salida, en 70 millones de euros, un valor muy lejos de las pretensiones culers.

Hay optimismo en los despachos de la Ciutat Esportiva en relación con esta operación, que es clave para diseñar un Barça aún más competitivo que pueda acometer el asalto a la Champions League en el próximo curso. Existe el convencimiento de que, al final, prevaldrá la voluntad del futbolista, que solo piensa en blaugrana, algo indispensable para cualquier fichaje que el club afronte en un verano con más músculo, pero aún en reestructuración financiera.

No le penaliza no ser zurdo

El Barça buscará, un año después, un nuevo Íñigo Martínez, que no fue reemplazado cuando salió como agente libre en agosto de 2025 hacia el Al-Nassr, de la Superliga saudí.

Lo que valoran Flick y Deco es el perfil, al margen de que actúe o no por el flanco izquierdo de la defensa. Y en Cuti Romero se aprecia y se aplaude su jerarquía (algo fundamental teniendo en cuenta la juventud de Pau Cubarsí y Gerard Martín), su poder de intimidación y la capacidad de jugar en situaciones límite de máxima presión, cualidades estas que también tiene Bastoni.

Por eso, Cuti Romero está tan bien posicionado y habría pasado por delante, en las preferencias de la dirección blaugrana, de su compañero en el Tottenham, el zurdo Micky van de Ven. A ambos Deco los ha observado in situ esta temporada en varios encuentros en Inglaterra.

En el orden de preferencias culers, aparecería más alejado Nico Schlotterbeck, que cuenta con el visto bueno de su compatriota Hansi Flick. El hecho de que haya renovado por el Borussia Dortmund lo aleja de Can Barça, porque no tendría demasiado sentido ir a por él ahora cuando está blindado.

La otra opción que Deco ha estudiado y sobre la que ha recabado información es la del diestro Jon Martín, el canterano de la Real Sociedad de 20 años, con un valor de mercado de 20 millones de euros. Es un futbolista con un futuro muy prometedor, pero que, a corto plazo, no puede aportar lo mismo que Bastoni… y Cuti Romero.