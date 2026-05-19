Flick frena el fichaje de Bastoni

El Barça lo intentó. La dirección deportiva azulgrana creyó en su momento que Alessandro Bastoni era el perfil idóneo para apuntalar la defensa de Flick la próxima temporada. Pese a alguna reticencia del cuerpo técnico, Deco exploró diferentes vías para concretar una operación traspaso a un precio razonable para las arcas del club. Con más o menos intensidad, se ejecutaron diversas aproximaciones, aunque ninguna de ellas llegó a cristalizar.

A día de hoy, el escenario ha cambiado por completo. Muchos son los factores que han desembocado en una sentencia final: el Barça ya no trabaja en la incorporación de Bastoni en este mercado. El internacional transalpino, de 27 años, queda relegado a una carpeta secundaria. Algunas fuentes del club aseguran que está descartado, otras se limitan a señalar que no es objetivo prioritario.

Dudas en el Barça y trabas en el Inter

El mercado de centrales zurdos de primer nivel y experimentados no es precisamente generoso a la hora de ofrecer perfiles a precios razonables. La lista de futbolistas es bastante escueta y los que salen a la luz, evidentemente, tienen tasación de crack.

Es el caso de Bastoni. Tras varios debates internos -Flick siempre se mostró algo remiso y pidió explorar otras opciones como Schlotterbeck-, hubo acuerdo en señalar al italiano como el perfil más ajustado para firmar en verano. Sus problemas en Italia, además, contribuían a pensar que el jugador haría todo lo posible para empezar una nueva aventura en la Liga española, y más si el Barça era el destino escogido. Todo estaba encaminado para abrir negociaciones con un Inter que también debía poner de su parte para facilitar la salida del futbolista.

Schlotterbeck no se moverá del Borussia / EFE

Pero no ha sido así. Bastoni quería salir al Barça y el Inter lleva semanas trabajando en alternativas en el mercado. El problema es que el club italiano pretendía que el fichaje se concretara por un precio no inferior a los 70 millones de euros. Cifra inasumible para el Barça en estos momentos. Deco considera que la relación calidad-precio de Bastoni no es equilibrada.

Con el Inter enrocado en su postura inflexible, el Barça atado de pies y manos a nivel financiero y Bastoni guardando silencio en lugar de apretar en favor de una rebaja para agilizar el traspaso, ha llegado el momento de adoptar medidas. En este sentido, fuentes del club han confirmado que la operación Bastoni pasa a mejor vida.

Flick y Deco están encantados con el rendimiento de Gerard Martín como central zurdo, aunque se entiende la necesidad de acudir al mercado en busca de un jugador más veterano capaz de aportar mayor equilibrio durante toda la temporada.