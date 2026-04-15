Primeras decisiones tras el KO de Champions: el Barça acelera el fichaje de Bastoni

La eliminación ante el Atlético en la Champions ha dejado la clara conclusión en el Barça de que se debe remodelar sí o sí la defensa de cara al próximo proyecto deportivo. Tanto Hansi Flick como Deco tenían claro que, al menos, debía ficharse un central y esta operación se intentará avanzar lo máximo posible para cerrarla antes de que comience el Mundial. El club blaugrana acelerará ya a partir de esta semana el fichaje de Alessandro Bastoni y espera pactar un acuerdo económico con el Inter antes de que se inicie el Mundial. Al menos, en el Barça desean encarrilar la incorporación o tener claro si se puede llegar o no a un acuerdo porque, de lo contrario, avanzarían con alguna de las otras opciones de la lista. Hoy por hoy, se considera ya fundamental y prioritario cerrar a un central de primerísimo nivel en el mercado.

El Barça ya tiene el OK del futbolista para iniciar negociaciones con el Inter, pero había pedido tiempo. No lo está pasando bien y su rendimiento ha bajado. Bastoni quería esperar a conseguir el título de Liga para abrir la ronda de conversaciones, pero en el Barça desean avanzar el calendario porque quieren atar cuanto antes la pieza del central y comenzar así la remodelación prevista para el próximo proyecto deportivo. Bastoni tiene el OK deportivo absoluto del cuerpo técnico y llegaría como titular siempre que se den unas condiciones económicas asumibles para el club blaugrana.

Deco ya comenzó a allanar el camino en este mes de enero con un encuentro con el entorno de Bastoni, pero anteriormente ya se había dado alguna conversación para saber su predisposición. En el momento que el Barça vio claro que el futbolista estaba dispuesto a dar el paso, dejó de lado las otras opciones y comenzó a idear la operación junto al entorno del futbolista. Todo ha pasado siempre por pactar una cantidad de traspaso inferior a los 60 millones de euros e introducir o bien variables o bien alguna contraprestación aportando a un futbolista como intercambio.

Cuando se comenzó a planificar el fichaje de Bastoni, el Barça veía como posibilidad la inclusión de Gerard Martín, un futbolista que interesaba al Inter ya en el pasado, pero su rendimiento esta temporada les ha hecho recapacitar. El escenario ahora es nuevo y los dos clubs deben hablar sobre opciones porque todos están interesados en concretar el traspaso. El Inter está apretando con filtraciones sobre la tasación de Bastoni, ya que deberá vender muy bien ante su afición la salida de uno de sus cracks más queridos.

Los contactos entre clubs, hasta ahora, se han dado a través del entorno del futbolista, pero no se ha profundizado. La eliminación del Barça en la Champions propiciará ya los contactos directos y el Barça podría tener claro en cuestión de días si la llegada del central es posible. Van a ir con todo porque es un futbolista que genera consenso y una pieza que creen indispensable para subir el nivel en una temporada que ha sido muy complicada a nivel defensivo.