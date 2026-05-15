Joao Pedro, el delantero de los 100 millones

El FC Barcelona sigue peinando el mercado en busca de un delantero centro de primer nivel. Es el gran fichaje a realizar en esta ventana, sobre todo si Robert Lewandowski finalmente decide dejar el club azulgrana a final de temporada. Y la dirección deportiva encabezada por Deco no puede fallar en el sustituto.

El Barça, como todos los 'grandes', necesita un '9' diferencial para seguir compitiendo por todo. El ideal por edad y calidad es, seguramente, Julián Álvarez. El '9' rojiblanco viene de hacer una gran campaña en el Atlético de Madrid, siguiendo la gran proyección que apuntaba en el Manchester City. Sin embargo, no es el único que tiene el club azulgrana en cartera, sobre todo dependiendo de cómo esté la economía de cara a este próximo mercado.

Fichaje carísimo del Chelsea

El otro que suena y mucho es Joao Pedro, el delantero del Chelsea que llegó esta misma campaña a Stamford Bridge procedente del Brighton por casi 70 millones de euros. Esta temporada ha anotado 20 goles y ya repartido 9 asistencias pese a los enormes problemas que arrastrado el conjunto 'blue', con cambios de entrenadores incluidos. Para el recuerdo queda su enorme actuación en el pasado Mundial de Clubes, siendo una de las figuras del equipo que levantó el título.

Julián Álvarez es de sobras conocido, pero menos lo es un Joao Pedro que, pese a tener tan solo 24 años, ya lleva unos cuantos en la Premier League. Llegó primero al Watford en el 2020, pero acabó de demostrar su potencial en el Brighton, donde multiplicó su precio.

Joao Pedro marca gol de chilena ante el Nottingham / ANDY RAIN / EFE

A los 'seagulls' aterrizó en 2023 y su estilo de juego, "muy brasileño" para los que lo han visto de cerca, se pulió de la mano de Roberto de Zerbi, un técnico 'obsesionado' con la táctica y la forma de atacar. Llegó siendo más verso libre, pero supo adaptarse perfectamente a una filosofía que se asemeja y mucho a la del Barça.

Cuentan desde aquel staff técnico que disfrutó de él en el Brighton que los primeros meses estuvo un poco más 'pájaro' por cómo es: cultura brasileña, poco trabajo defensivo... al principio le costó. "Como todo brasileño, si lo tienes contento, es un perfil que funciona", dicen. De Zerbi ya le obligó a ser más rígido tácticamente, ya se le exigió mucho más defensivamente. Ya se le dio movimientos en salida de pelota. Le costó un poco más, pero a la que se acopló estuvo bien. "Si lo enganchas en la idea de juego y en el proyecto, es un jugador que te presionará y correrá", aseguran.

Muchos recursos técnicos

Así, si el club azulgrana decidiera apostar por él, lo cierto es que parte de ese trabajo defensivo que exige Flick y esos movimientos que todo juego de posición necesita ya los tendría bien adquiridos. Además, y a diferencia de otros delanteros como Lewandowski, es un '9' que también sabe hacer de '10'.

Añaden que a nivel de calidad es muy bueno. Es un '9', pero que puede jugar de 10. No es un '9' rematador, él te crea la jugada. Te crea un gol de la nada. No es un Lewandowski. No vivirá en el área. Si tu le pides que sea '9' te hará más de nueve, pero le gusta asociarse. "Le gusta salir del área. Delante de portería es un jugador que tiene mucha tranquilidad, que tiene la pausa para marcar. Tiene muchos recursos técnicos", precisan.

João Pedro, una bendición caída del cielo para De Zerbi / @OfficialBHAFC

Sobre su forma de ser, aseguran que es un jugador muy alegre, también como persona, y que hace vestuario, como la gran mayoría de brasileños que he conocido. Tiene un ánimo positivo y funciona bien en un vestuario.

Ahora, habrá que ver por cuánto puede salir del Chelsea. Lo cierto es que si la operación de Julián Álvarez apunta a ser complicada, la del brasileño no es para menos. Apenas han pasado unos meses desde que el club 'blue' puso casi 70 millones de euros encima de la mesa para llevárselo. Si se negocia, será, como mínimo, por cantidades muy similares, aunque hay quién lo tiene claro: "Yo sí pondría 100 millones de euros por Joao Pedro, pero también es verdad que el Barça no sé si está para poner ese dinero. Lo veo un '9' diferencial para el Barça. Está en buena edad y puedes hacer una gran inversión por él".