En Italia ya ven a Bastoni en el Barça

Aunque en el Barça todo el mundo está centrado en las competiciones que quedan en liza, la Liga y la Champions, Deco y su equipo hace meses que trabajan en la confección de la plantilla de la próxima temporada. La dirección deportiva, en consenso con Hansi Flick, tiene claro que es prioritario reforzar dos posiciones, las de delantero centro y central zurdo, con Julián Álvarez y Alessandro Bastoni, respectivamente, en el lugar más alto de la lista.

Con Bastoni ya se ha dado algún que otro paso y en Italia empiezan a dar por perdido al jugador del Inter de Milán, según explica este mismo fin de semana 'La Gazzetta dello Sport'. Según los medios de comunicación italianos es cuestión de tiempo que se llegue a un acuerdo entre todas las partes, teniendo en cuenta que las posturas entre el club azulgrana y los agentes del jugador están más que cercanas.

Bastoni es un jugador que agrada mucho a Flick y habría acordado con su club aparcar cualquier negociación y noticia sobre su futuro hasta que el Inter gane el 'scudetto'. Quedarán seis jornadas en disputa después de la de este fin de semana y los de Cristian Chivu son líderes con una cómoda ventaja sobre el Napoli. El jugador, señalado en Italia tras quedar fuera la selección transalpina del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, tiene claro que quiere cambiar de aires, pero esperará unas semanas antes de avanzar en las negociaciones.

El acuerdo entre clubes no se presume fácil, pues el club italiano tasa al defensa central en una cantidad cercana a los 70 millones de euros, mientras el Barça no quiere llegar a esa cifra, siendo clave en este sentido el deseo del futbolista y lo que esté dispuesto a forzar teniendo en cuenta que llegó al Inter en un lejano 2017 procedente del Atalanta por 31 millones de euros.

En Italia creen que el fichaje será una realidad e incluso dan por hecho que podrá hacerse gracias a que el club azulgrana llegará este próximo verano a la ansiada regla del 1-1 del 'fair play' financiero de LaLiga. Explican que el regreso al Spotify Camp Nou será clave para cumplir con el presupuesto y superar los 1.000 millones de ingresos. También que deberá salir algún futbolista con un sueldo elevado y dan el nombre de Robert Lewandowski, a quien se ha relacionado en los últimos días tanto con el Milan como con la Juventus. El polaco recibirá una oferta de renovación del Barça muy a la baja.

El mismo medio de comunicación, 'La Gazzetta dello Sport', explica que el club 'neroazzurro' ya habría alcanzado un principio de acuerdo para fichar al central bosnio Tarik Muharemovic, procedente del Sassuolo. Sería el sustituto de Bastoni, que cada vez está más cerca del Barça.