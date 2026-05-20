El Barça, muy pendiente del descenso del Tottenham, para fichar al Cuti Romero

El Barça tiene claro que no va a cometer locuras por un central. La máxima inversión se dedicará a la zona ofensiva con la posible continuidad de Rashford y el fichaje de un delantero centro, por lo que la operación para reforzar la defensa tendrá un presupuesto inferior. El club blaugrana ya ha descartado el fichaje de Bastoni y el argentino Cuti Romero ha ganado muchos enteros en los últimos días. El Barça tiene la información de que Romero saldrá sí o sí del Tottenham este verano, aunque su precio puede variar mucho en función de si el equipo londinense acaba descendiendo, algo que se conocerá este próximo domingo. La dirección deportiva está muy informada de su situación y se trata de un central que sí tiene el OK del cuerpo técnico para venir siempre que el traspaso sea asumible.

La dirección blaugrana ha estado muy pendiente de los centrales del Tottenham toda la temporada. A Deco le gustaba mucho el holandés Van de Ven por su personalidad y proyección. Central de perfil zurdo, que también puede jugar de lateral, era uno de los preferidos hace unos meses. Pese a todo, su irregular temporada, con fallos clamorosos en partidos de máximo nivel, habrían frenado las espectativas. El Cuti Romero se considera un central más experimentado, con mucha personalidad y preparado para liderar defensas. Fue ofrecido hace más de un mes y su perfil encaja más en estos momentos en lo que está buscando el club blaugrana.

El Barça ha preguntado a su entorno por él y están a la espera. El Tottenham, si se mantiene en la Premier, exige un mínimo de 60 millones de euros por él, aunque es una cifra que se puede negociar ante la preferencia del futbolista por salir de Londres. Su relación con el club no pasa por su mejor momento y van a escuchar ofertas. La clave podría ser si el Tottenham desciende ya que su tasación bajaría mucho por la necesidad que tendrá el Tottenham en vender. El club londinense juega la última jornada ante el Everton en casa y necesitaría un empate para certificar la permanencia. Si caen y el West Ham gana en casa ante el Leeds serían equipo de Championship.

El Cuti Romero se está recuperando de una lesión de rodilla en Argentina, en las instalaciones de Belgrano. Su ausencia de Inglaterra no ha gustado mucho a los aficionados del Tottenham, ya que el equipo se está jugando el descenso y ha abierto una brecha que puede ser definitiva. Estará bien para el Mundial y espera realizar un buen campeonato para salir ya de la Premier. Lo que tiene claro el Barça es que no pagará esos 60 millones ni por asomo y que solo contemplaría su llegada por una cifra bastante inferior aunque deban incluir algún jugador. Romero quiere venir y tiene también el interés del Atlético de Madrid encima de la mesa.

No es la única opción que baraja el Barça en estos momentos. Ndicka, de la Roma, es una alternativa que sigue encima de la mesa. Y hay otra opción interesante que podría llegar desde Arabia Saudí a un precio razonable. En el club blaugrana también podrían llegar a plantearse el fichaje de un lateral, además de Joao Cancelo, y no un central si finalmente el mercado sigue por las nubes. Lo que tienen claro es que primero se solventará la posición de '9'.