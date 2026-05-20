El Barça y Rashford se ponen de acuerdo... pero falta el United

El Barça avanza con Marcus Rashford. La dirección deportiva tiene tres grandes objetivos para este verano: un delantero centro, un extremo y un central. Y Rashford es ahora mismo el mejor situado para ser el extremo.

Para entender el movimiento hay que tener en cuenta dos factores claves. El primero que a Flick le gusta la idea. Y el segundo, que las alternativas no encajan por varios motivos. Por una parte, Deco ha comprobado que los perfiles top cuestan cifras desorbitadas que serán destinadas al '9'. Y por otra, el grupo de talentos jóvenes con potencial, que serían más asequibles, no terminan de ofrecer garantías.

En este contexto, el club azulgrana ha optado por apostar por 'la vía Rashford', donde además cuenta con la complicidad del futbolista que, tanto en privado como públicamente, ha mostrado su predisposición por seguir.

A partir de aquí, para que la operación fuera una realidad, el Barça necesitaba cerrar un acuerdo con el futbolista pero también con el United. Un escenario que ya tenía avanzado el Barça cuando cerró la cesión. En ese momento, ya se perfiló el contrato con un borrador que el club azulgrana está dispuesto a asumir. Es por eso que se da por hecho el acuerdo con el delantero, pero queda la segunda parte.

El Barça podría cerrar la operación asumiendo el pacto de 30 millones al que llegó con el United como opción de compra. Pero el club azulgrana quiere explorar otras opciones.

Una de ellas, es ampliar una temporada más la cesión. Una opción que sería ideal porque no compromete económicamente a la entidad y le permite afrontar con más margen las operaciones más prioritarias: el ariete y el central.

El United, sin embargo, no está por la labor en un mercado donde tiene que afrontar un gran desembolso en su regreso a la Champions. Sus objetivos son dos mediocampistas (uno de ellos el relevo de Casemiro) y un extremo. La postura que se encontrará el Barça es un United que se remitirá a lo pactado el pasado verano: 30 millones.

El club inglés considera que, tras el rendimiento de Rashford (14 goles y 14 asistencias), el precio incluso se sitúa por debajo de su valor de mercado. El Manchester United confía en que habrá más clubes dispuestos a asumir los 30 millones, entre ellos el Aston Villa, donde el delantero ya dejó muy buenas sensaciones a Emery durante su cesión.

Optimismo con Cancelo

El otro caso pendiente, entre los cedidos, es Joao Cancelo (31 años). Flick también quiere seguir contando con el lateral portugués la próxima temporada. El lateral del Al Hilal ha logrado hacerse con la titularidad por delante de Balde y ha sido clave en la segunda vuelta.

Ahora mismo hay optimismo en el club porque Cancelo solo piensa en salir y solo le queda un año más de contrato con el Al Hilal. El Barça tiene dos caminos: que el futbolista llegue a un acuerdo de rescisión con el Al Hilal. O una compensación económica asequible. El Barça quiere firmarlo por dos temporadas.