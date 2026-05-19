El Celta se frota las manos con el ex del Barça Ilaix Moriba

El Celta se ha clasificado para Europa por segunda temporada consecutiva. Falta por saber si los de Claudio Giráldez repetirán en la Europa League (les bastaría con sumar un punto este sábado en Balaídos ante el Sevilla) o si se estrenan en la Conference League. Otra temporada brillante, pero que no exime de la obligación, marcada desde el club, de realizar una gran venta cada verano. Y todo apunta a que el 'elegido' será el ex del Barça Ilaix Moriba.

Valencia CF - RC Celta I El gol de Ilaix Moriba / LALIGA

Para la entidad viguesa, aunque perder a un futbolista importante nunca es plato de buen gusto, se puede tratar de un negocio muy suculento económicamente pues ya han aparecido informaciones de clubes de la Premier League dispuestos a pagar 20 millones de euros o incluso más. En concreto, los nombres que han salido han sido los del Aston Villa (por expreso deseo de su entrenador, Unai Emery) y el Brighton, cuya oferta económica sería superior a la de los 'villanos' (rondaría los 25 'kilos') pero deportivamente sería menos atractiva para el futbolista.

Esperan superar los 20 millones de euros

Ilaix Moriba tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, aunque el Celta está dispuesto a negociar. De hecho, su fichaje la pasada temporada procedente del Leipzig, aunque por cuatro temporadas, ya fue estratégico con vistas a una revalorización para ser vendido después por una cantidad más importante. Y todo conduce a que así será.

Ilaix Moriba jugó 18 partidos oficiales con el FC Barcelona y marcó un gol antes de una salida muy convulsa. El club azulgrana, no obstante, sacó una buena tajada económica cuando lo traspasó al RB Leipzig por 16 millones de euros. Pero el gran negocio lo puede hacer el Celta, donde el hispano-guineano ha encontrado su hábitat y sacado su mejor fútbol. Sin ir más lejos, su último partido en San Mamés, desde un punto de vista defensivo, fue destacadísimo. Firmó un repertorio de recuperaciones, duelos, intercepciones y de intensidad que fue clave para sumar el punto que selló el pasaporte europeo. Quizás le ha faltado una mayor capacidad goleadora (solo 2 dianas en 82 partidos de celeste) y aprovechar un disparo que cuando estaba en la cantera del Barça era uno de sus hechos diferenciales.

Tras negarse a renovar, Ilaix Moriba salió el pasado verano del Barça rumbo al RB Leipzig a cambio de 16 millones de euros. Acabó la pasada temporada cedido en el Valencia / SPORT/EFE7AFP

El Barça ya no 'mojaría' nada por Ilaix

Ilaix con el Celta la temporada 2024/2025 cedido por el RB Leipzig y el pasado verano, el club olívico ejecutó la opción de compra de 6 millones de euros. Ahora, puede venderlo por 20 para arriba. El FC Barcelona ganó 16 'kilos' cuando lo traspasó al cuadro alemán y una 'pedrea' de 600.000 euros cuando el Celta se lo quedó en propiedad. De una futura venta de los celestes, seguramente a la Premier League, ya no vería nada.