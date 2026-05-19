Solo el Barça ha salido ganando con Mika Faye

Sin jugar ni un solo partido oficial con el primer equipo del FC Barcelona (sí fue tres veces convocado por Xavi Hernández, pero sin disponer de minutos), Mikayil Faye protagonizó uno de los traspasos más sonados en el verano de 2024, a finales de agosto. Su proyección con el filial de Rafa Márquez (35 partidos y 4 goles para quedarse a un paso de ascender a Segunda A) propició el interés de numerosos clubes. El club azulgrana, necesitado de ingresos económicos, lo vendió al Stade de Rennes por 10,3 millones de euros y se convirtió en el traspaso más alto de la historia de un futbolista del Barça Atlètic, doblando con creces a Sergio Akieme (al Almería en 2021 por 4,7 millones) o a Unai Hernández (fichado por el Al-Ittihad de Arabia Saudí por 4,5 'kilos' meses después de la salida de Faye). Dos temporadas después, el único que ha salido ganando es el propio Barça.

El penalti fallado de Mika Faye ante el Milan / SPORT.es

Primero, porque la cifra del traspaso fue muy alta teniendo en cuenta que, pese a sus muy buenas actuaciones con el filial, Mika Faye era todavía un 'melón por abrir'. Hubo quien incluso criticó esa venta en su día porque tenía depositadas grandes expectativas en la proyección del central senegalés, que ahora tiene 21 años. Su exuberancia física, la contundencia defensiva y un buen disparo llamaron poderosamente la atención. Pero el club tenía muy claro que necesitaba vender y más cuando llegó la propuesta del Stade Rennais.

Mika Faye tampoco tuvo oportunidades en el Rennes con la llegada de Habib Beye a los banquillos / X

Ni en Rennes ni en Cremona

El club francés fichó a Mika Faye por cuatro temporadas, hasta 2028. La primera fue la pasada campaña. Unas molestias físicas retrasaron su esperado debut y cuando logró asentarse, se encontró con el cambio de entrenador. Ni con Jorge Sampaoli primero, ni sobre todo con Habib Beye después, tuvo apenas oportunidades en un momento delicado del equipo Bretón, donde se apostó más por la veteranía. El Satde de Rennes terminó salvándose con cierta comodidad.

El pasado verano, el director deportivo del cuadro francés, Loïc Désiré, se encargó de recortar una plantilla sobredimensionada. Y uno de los que no entraban en los planes era Mika Faye tras haberse quedado solo en 779 minutos repartidos en 12 partidos.

El golazo de Mika Faye con Senegal / SPORT.es

El club de la Bretaña lo cedió esta temporada al Cremonese, conjunto recién ascendido a la Serie A italiana que durante los primeros meses se convirtió en la revelación del campeonato, aunque ha ido bajando paulatinamente en la clasificación y en la actualidad, el cuadro de Cremona ocupa plaza de descenso a una solo jornada para la conclusión.

Los números de Mikayil Faye en tierras transalpinas, lejos de mejorar, han empeorado. Suma solo 250 minutos repartidos en ocho partidos. De ellos, el senegalés solo ha sido titular en dos ocasiones, la última, el pasado 7 de noviembre. Desde entonces, solo tres participaciones de un futbolista que sufrió una lesión de tobillo cuando parecía que había encontrado su sitio, y la vuelta, ya no lo recuperó.

Mika Faye, durante se debut con la Cremonese / Instagram

El Barça se lo mira de reojo: guarda un 30 por ciento de la plusvalía

Ni Davide Nicola ni Marco Giampaolo han logrado sacar lo mejor de Faye, en otra temporada para olvidar del senegalés. No se espera, por lo tanto, que el cuadro italiano ejecute la opción de compra de 10 millones de euros, así que volverá a Rennes con el futuro muy incierto. Un frenazo a la progresión que también le repercute en la selección de Senegal, a la que no acude desde junio de 2024, cuando todavía era azulgrana.

El FC Barcelona mantiene un 30 por ciento de la plusvalía de Mika Faye en un futuro traspaso, una cantidad económica que, por ahora, tendrá que esperar o será mínima. También tiene un derecho de recompra por 25 'kilos' que ni se plantea. Y es que su valor de mercado se ha reducido a la mitad y ha pasado de los 10 millones de euros cuando salió del Barça a los 5 actuales. Pero el club azulgrana no se puede quejar, es el único que ha salido ganando con esta operación. Y mucho.