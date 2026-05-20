El Barça no cuenta con Ansu y su salida puede ser la clave para generar límite salarial y poder fichar

Ansu Fati vuelve a ser clave para el Barça. El club blaugrana está muy pendiente del desenlace sobre su futuro en el Mónaco y esperan que se active la opción de compra en una operación que liberará masa salarial y conseguirá beneficios netos clave para poder fichar con normalidad a partir de julio. El club blaugrana es consciente del buen rendimiento del canterano en su cesión al club monegasco, pero Ansu no entra en los planes de futuro a pesar de la predisposición e ilusión del delantero para volver al Barça este mismo verano. La prioridad del club es cerrar esta operación, beneficiosa para todas las partes, y cerrar ya la etapa del futbolista como blaugrana.

Los números son claros y el Barça pactó una opción de venta de Ansu por 11 millones de euros a ejercer este mes de junio. Durante la temporada se han dado todo tipo de situaciones hasta que el futbolista ha vuelto a demostrar su inmensa calidad en un final de temporada espectacular que, incluso, ha hecho que esté en la pre-lista de la selección española para el Mundial. Ansu ha vuelto a demostrar en el Mónaco su gran olfato goleador y su gen diferencial como futbolista, por lo que parece probable que pueda salir traspasado. Además del ingreso de esos 11 millones de la venta, el club blaugrana se ahorrará su salario presupuestado de la próxima temporada, que generaría unos 12 millones de euros más, por lo que la operación tendría unas implicaciones de más de 20 millones de euros al ser un futbolista de la casa y, por tanto, amortizado.

La salida de Ansu dejaría, ahora sí, al Barça prácticamente en la regla del 1:1 y con margen salarial para comenzar a fichar. A partir de ahí, será importante también conseguir alguna venta importante para poder implementar el ambicioso plan de fichajes del cuerpo técnico y la dirección deportiva. La marcha de Ansu está planificada y decidida, por lo que solo falta que el Mónaco comunique su ejecución y que el futbolista de el OK a la operación para seguir en la Ligue1.

Ansu Fati ha logrado un total de 12 goles con el Mónaco y alguno de ellos absolutamente decisivos. Y ha dado la sensación de haber recuperado su frescura como atacante. En el Barça no va a tener espacio ya que el club va a fichar a un extremo zurdo o a retener a Rashford y a un delantero centro por lo que el cupo de atacantes estará cerrado. Ya en su momento tuvo que salir porque no tenía minutos y en el club blaugrana entienden que lo mejor para el futbolista es que siga su carrera fuera de la entidad.

El Mónaco tiene decidido contar con él para el próximo proyecto y solo falta la comunicación oficial de la activación de la opción de compra, aunque hay tiempo hasta el mes de junio. En el Barça ven este movimiento como absolutamente clave para la planificación y se congratulan de haber pactado su salida hacia el Mónaco, un equipo en el que Ansu sí ha conseguido renacer como jugador.

La salida de Ansu sí genera ahorro salarial en el límite -la de Lewandowski no porque no estaba presupuestado su contrato del próximo año al terminar su vinculación- y el club trabaja ahora en la difícil situación de Ter Stegen. No se cuenta con él y el objetivo es ahorrarse la totalidad o una gran parte de su salario, algo que también ayudaría muchísimo a generar un espacio salarial importante para poder operar en el mercado.