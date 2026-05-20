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Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, lo deja claro: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, lo deja claro: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo” / FC BARCELONA

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, lo deja claro: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”

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Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, deja una de las frases más potentes del momento en su entrevista en la REVISTA BARÇA 129: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”. Un mensaje directo sobre el presente y el futuro del club, en una conversación en la que también repasa la reconstrucción de estos años, el equilibrio entre el área deportiva y económica y la importancia del nuevo Spotify Camp Nou dentro del plan estratégico azulgrana

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