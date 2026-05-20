Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo” / FC BARCELONA

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, lo deja claro: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, deja una de las frases más potentes del momento en su entrevista en la REVISTA BARÇA 129: “No tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo”. Un mensaje directo sobre el presente y el futuro del club, en una conversación en la que también repasa la reconstrucción de estos años, el equilibrio entre el área deportiva y económica y la importancia del nuevo Spotify Camp Nou dentro del plan estratégico azulgrana