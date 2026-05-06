El Mónaco activará la cláusula para fichar a Ansu Fati

La historia de Ansu Fati en el FC Barcelona podría estar muy cerca de terminar. El AS Monaco habría decidido, esta misma semana, que procederán a ejecutar la cláusula para fichar permanentemente al canterano azulgrana tras una buena temporada en Francia.

El Barça firmó con el conjunto monegasco un acuerdo de cesión que incluía una opción de compra de 11 millones de euros, una cifra que el Monaco estaría dispuesto a pagar a final de temporada, según ha informado Fabrizio Romano en sus redes sociales.

Ansu no pudo brillar la temporada pasada bajo las órdenes de Hansi Flick y decidió salir cedido este curso. No empezó siendo titular en Francia, pero rápidamente se ganó un papel importante en el equipo de Sébastien Pocognoli. Las lesiones le han seguido lastrando, pero sus números goleadores han impresionado a todos. 11 goles en 28 encuentros, los mismos que Dembélé en Ligue 1 con menos minutos jugados.

El internacional español firmó su última renovación en 2021 con un contrato ascendente. En la temporada 2026/27 habría percibido 14 millones de euros brutos, por lo que, entre los 11 millones de la venta y el salario que el club se ahorra, la operación supondrá un margen económico importante para el Barça.

Eso sí, el FC Barcelona mantendrá un porcentaje de una futura venta tras finalizar el fichaje de Ansu Fati por el Monaco, según añadió Fabrizio Romano.

Las lesiones lastraron el paso del delantero por Can Barça tras un inicio que ilusionó a todo el barcelonismo. El Lamine antes de Lamine. Con solo 16 años debutó en el primer equipo y empezó a marcar goles. El futuro parecía destinado para él e incluso se le dejó el 10 tras la marcha de Leo Messi. Pero finalmente seguirá brillando lejos de Barcelona tras haber recuperado la sonrisa en Monaco.

El conjunto monegasco está luchando ahora mismo por entrar en posiciones europeas. Actualmente son sextos de la Ligue 1 y ganarían un cupo para jugar la próxima Conference League, pero a falta de dos jornadas, podrían luchar por la Europa League o incluso quedarse sin competición continental.