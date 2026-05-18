Ansu empuja al Mónaco a pagar su cláusula

Ansu Fati está de dulce. El camino no ha sido fácil y nadie le ha regalado nada. Las ha vivido de todos los colores en la Riviera Francesa: tuvo un inicio que rozó la perfección, pues lo metía todo y reafirmaba la sensación de estar tocado por una varita. Sin embargo, los continuos problemas físicos frenaron en seco su progresión y le impidieron encontrar continuidad. Por si fuera poco, la destitución de Adi Hütter, su gran valedor, tampoco jugó a su favor. Aun así, nunca dejó de creer y, con trabajo y paciencia, terminó encontrando su recompensa.

Con el gran gol de ayer, puso el broche de oro a su cesión en el AS Monaco: 12 tantos en 30 partidos en 1320 minutos. 11 en la Ligue 1. Un promedio de 0,91 cada noventa minutos. Lamentablemente, su duodécima diana en Francia no le sirvió a un Mónaco que acabó derrotado en un partido de extrema locura en Estrasburgo (5-4). Los alsacianos remontaron un 1-4 en contra en la segunda mitad pero, aun la derrota, si el Lens gana la Coupe de France el próximo fin de semana, los monegascos irán a la Conference League.

El hispanoguineano acabó con buen sabor de boca. Ya reconvertido a segundo punta, donde puede explotar su clarividencia en el juego y su instinto goleador, recibió un balón en la frontal y no se lo pensó: clavó su disparo a la misma escuadra. Tuvo, tiene y siempre tendrá su especial relación con el gol: tercera diana en las últimas cinco jornadas ligueras.

Puede presumir de haber firmado la mejor marca realizadora de su carrera profesional. Marcó 10 tantos con el Barcelona en la 2022/23 y, puso punto final a la 2025/26 con 12. Ansu, que hace escasos días fue entrevistado en el programa 'Què T'hi Jugues', reconoció que "mi ilusión siempre ha sido triunfar en el Barça y poder jugar, pero han pasado muchas situaciones que la gente no ve, que no sabe qué pasa ni qué sufre".

"He tenido muchas lesiones y tampoco he tenido la continuidad ni la oportunidad. El fútbol va muy rápido y no hay paciencia", añadió. Admitió sentirse muy a gusto en el Mónaco, pues "hacía años que no podía jugar seguido ni sentirme tan libre en el campo".

El Mónaco, convencido

El Barcelona incluyó una opción de compra de 11 millones de euros en el acuerdo de cesión con el Mónaco y, según informó Fabrizio Romano hace unos días, el club del Principado está decidido a ejecutar dicha cláusula para hacerse con sus servicios de forma permanente.

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Además, la entidad azulgrana se reservará un porcentaje de una futura venta una vez se cierre el traspaso, aunque el acuerdo no contemplará ninguna opción de recompra sobre el canterano.