Buena noticia para el Barça: Hamza Abdelkarim ya sabe que irá al Mundial

La progresión de Hamza Abdelkarim sigue dando pasos agigantados a pesar de que, desde que está en el FC Barcelona, el delantero no ha pisado el filial y sus participaciones son con el Juvenil A de Pol Planas. Mientras el Barça parece dispuesto a ejercer a final de temporada la opción de compra sobre el Al-Ahly, su club de propiedad, Hamza es noticia porque acabará fomando parte de la lista de convocados por el seleccionador de Egipto para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hamza Abdelkarim, según había informado la cuenta @EgyProf, formaba parte de una prelista de 50 futbolistas de la que saldría la convocatoria definitiva de Hossam Hassan, el seleccionador de Egipto, para el Mundial. Este diario ha podido confirmar que Hossam Hassan y miembros de la Federación de Egipto se han puesto ya en contacto con el jugador azulgrana para decirle que realice todos los trámites burocráticos que tocan para entrar en Estados Unidos porque formará parte de la lista definitva.

Mostafa Mohamed, con Egipto / EFE

Un fenómeno en su país

El punta azulgrana, de solo 18 años, es todo un fenómeno de masas en su país, y más a raíz de su fichaje esta temporada por el FC Barcelona. Según se apuntaba en Egipto, luchaba por una plaza mundialista con Nasser Mansi, delantero del Zamalek de 18 años, y Salah Mohsen, de 27 años y que también juega en su país, concretamente en el Al-Masry. Hamza Abdelkarim parece que ha ganado la partida.

La posibilidad de Hamza Abdelkarim era la más inexperta, pero a la vez, la más ilusionante entre la afición por la enorme proyección de un futbolista que podría ser considerado para el Mundial sin haber debutado todavía con la absoluta de Egipto. Su selección es la sub-17, por lo que el salto sería enorme.

Un contexto que el Barça sigue con atención, pues puede revalorizar al joven futbolista del Juvenil A blaugrana. En Egipto se asegura de que el Barça ya habría contactado con el Al-Ahly con la intención de ejecutar la opción de compra por el delantero, que estaría estipulada en 1,5 millones de euros en concepto de compra, más otros tres en variables en el caso de que el delantero fuera consiguiendo los objetivos en el futuro.

Hamza Abdelkarim, con Egipto / AL-AHLY

El Barça, a la expectativa

Si Hamza Abdelkarim acude al Mundial 2026 y tiene una cierta incidencia con la selección de Egipto, el Barça podría beneficiarse en un futuro de una compra que tampoco es excesiva en cuanto a precio. Pero también tendrá que vigilar que se mantengan estos términos establecidos con el club de origen del delantero y no esperar a que se pueda encarecer su valor sin tenerlo todo bien atado.

En cualquier caso, Hamza es un tipo de delantero, con un físico privilegiado que le permite marcar la diferencia en el juego aéreo, de los que escasean en el fútbol base del Barça. El club blaugrana debe potenciar lo que tiene y buscar fuera lo que le falta.