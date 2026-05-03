Hamza la rompe con un hat trick que da la liga y el Barça ejecuta la opción de compra

Hamza Abdel Karim ha ido de menos a más en su proceso de integración en el juvenil del FC Barcelona. El delantero egipcio se incorporó más tarde de lo previsto y no pudo debutar hasta primeros de marzo tras solventar todo tipo de problemas burocráticos. Fue un inicio esperanzador, con gol incluido en su primer encuentro, pero desde entonces ha tenido que trabajar de lo lindo para ir adaptándose a un estilo de juego y unos automatismos absolutamente desconocidos para el espigado goleador.

El juvenil A de Pol Planas puso fin al campeonato liguero con una escandalosa goleada sobre el Montecarlo (9-0). Todo un recital que dejó dos detalles fundamentales de cara al futuro: el Barça se alzó con el título de liga, justo por delante del Espanyol, y Hamza se destapó en su mejor tarde personal con un hat trick en poco más de 15 minutos de juego. Tres acciones impecables haciendo valer su enorme poder aéreo.

Con más o menos fortuna de cara al gol, la apuesta egipcia ha cubierto las expectativas del cuerpo técnico y todo apunta a que se ha ganado el derecho a disfrutar de una nueva oportunidad más allá de la presente temporada. Según informaciones procedentes de Egipto, el Barça ya habría comunicado a Hamza que tiene intención de hacer efectiva la opción de compra que quedó estipulada en su contrato de cesión hasta final de campaña. Un salto hacia el Barça Atlètic para comprobar si realmente el futbolista tiene recorrido y logra alcanzar la progresión que le llevó a dar el salto desde el fútbol egipicio hasta el Barça.

Desde Egipto afirman que el Al Ahly percibirá 1.5 millones de euros en concepto de traspaso definitivo. Además, se contemplaría unos bonus que alcanzarían hasta los 5 millones adicionales en función de un posible debut con el primer equipo y otros objetivos personales. Por último, el club egipcio mantendría un 15% de un futuro porcentaje en caso de traspaso.