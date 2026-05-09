El Tenerife sorprende al Juvenil A del Barça que necesitará remontar en el Johan Cruyff

La Copa de Campeones juvenil se complica para el Barça. El partido de ida jugado en Tenerife resultó muy hostil para el equipo de Pol Planas que acabó perdiendo (2-0) un encuentro muy igualado marcado por la efectividad local.

Los goles de Josito y Duvan obligarán al Barça a una remontada en el Johan Cruyff (Jueves 12h) si el equipo de Pol Planas quiere estar presente en la final a cuatro de esta Copa de Campeones juvenil.

El Barça se vio perjudicado por dos acciones puntuales en las que el Tenerife pudo sufrir dos expulsiones. Una entrada durísima de Pablo a Hamza que no fue castigada ni con amarilla y un empujón absurdo a Nil Teixidor que dejó al Barça con diez en el minuto 80.

Hamza Abdelkarim estuvo muy vigilado por la defensa blanquiazul / CD Tenerife

El equipo blaugrana ya había realizado los cinco cambios y el lateral derecho blaugrana se lesionó tras caer contra un fotógrafo por el impacto del jugador tinerfeño que solo fue amonestado con cartulina amarilla.

Más allá de estas dos acciones, el equipo de Pol Planas mereció más aunque el Tenerife se mostró como un equipo muy intenso y con buenas individualidades.

El manejo del partido correspondió al Barça que dominaba posicionalmente y creaba las mejores ocasiones pero los locales se defendían con orden y de manera muy agresiva. En la primera parte el colegiado sacó cuatro cartulinas amarillas a los blanquiazules que frenaban los ataques del Barça con faltas constantes.

Si en el primer período el Barça generó aproximaciones pero le faltó crear ocasiones claras, en la segunda mitad el panorama cambió. Álex González y Ebrima dispusieron de oportunidades de oro pero la fortuna no acompañó al Barça.

Shane Kluivert creó peligro en el campo del Tenerife / FCB

Una contra del Tenerife culminada por Josito con un fantástico chut raso encarriló en el minuto 23 el triunfo local que en la segunda mitad volvió a castigar al Barça con otro lanzamiento exterior. Cuando solo quedaban quince minutos para el final y el empate parecía cercano, Duvan se sacó de la manga un remate espléndido ante el que Max Bonfill poco pudo hacer.

El hecho de jugar los últimos diez minutos más el añadido con un jugador menos no lastró a un Barça que mereció más.

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