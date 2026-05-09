Cuatro casos de resolución inmediata en el Barça

Acabó demasiado pronto la temporada en el Barça Atlètic. El objetivo era que se alargase disputando los playoffs de ascenso a Primera RFEF y luchar hasta el final por la categoría perdida, pero las circunstancias no se dieron, se acumularon los contratiempos y el filial azulgrana acabó llegando demasiado tarde.

Para Belletti y sus pupilos, terminar a principios de mayo fue una tremenda decepción. El equipo sigue ejercitándose (en principio hasta final de mes, más o menos como el primer equipo), pero ya sin competición en el horizonte, puesto que la final de la Copa Catalunya ante el Sabadell apunta ahora a la pretemporada.

Revolución en el filial

Ya hemos ido informando en Sport que probablemente más de la mitad de la plantilla no seguirá el próximo curso. Ya sea porque acaban un ciclo, porque su rendimiento no ha sido el esperado o porque se termina su préstamo, se espera que haya una verdadera revolución en el Barça Atlètic.

Respecto al grupo de los que están cedidos, la decisión sobre su futuro se está cociendo ya estos días y debe resolverse cuanto antes. Cada caso es muy distinto y vamos a repasar un poco cómo está cada situación.

Patricio Pacífico se lesionó en Olot / X

Había prácticamente unanimidad para la compra de Patricio Pacífico. El uruguayo fue un ejemplo de rendimiento inmediato y su capacidad de jugar en el central y en el extremo seducía a un Barça que tenía la obligación de pagar por él a Defensor Sporting si alcanzaba los 10 partidos.

Pacífico, decisión por tomar

Lamentablemente, una grave lesión en Olot lo truncó todo. Recién operado, estará un año de baja. Veremos si el Barça se lo queda por deferencia y pensando en el futuro a largo plazo, aunque la lógica indique lo contrario.

Por si lado, Joaquín Delgado llegó del Oviedo en invierno. Otro futbolista que se adaptó al momento y que ha tenido un impacto al momento. Siete goles con la camiseta azulgrana desde enero. En Sport ya informamos que había habido contactos entre sus agentes y el Barça para estudiar una compra.

Delgado celebra su gol ante el Andratx en el debut / Gorka Urresola

Por ahora, esa posibilidad no està descartada y aún no hay una decisión firme. Acaba de cumplir 24 años y sería perfecto para añadir veteranía al próximo Barça Atlètic.

Aziz está cumpliendo su segunda campaña como cedido por el Dreams FC de Ghana. Nada que ver con la pasada, en la que apenas disputó media hora de juego. En esta segunda vuelta ha sido intocable para Belletti, ha marcado y ha tenido protagonismo en ataque.

Aziz fue el más inspirado en el Johan / FCB

Ahora mismo la idea es que no siga de azulgrana pese a ese buen rendimiento, que acabe su vinculación y vuelva a su club de origen. Tiene ofertas para quedarse en Europa o incluso para jugar en Oriente Próximo. Aun así, veremos cuál es el veredicto final tras sus buenas prestaciones.

Por último, Hamza Abdelkarim. Pese a no debutar con el filial, el egipcio está compitiendo ya de forma oficial desde hace semanas. Tardó en resolver los trámites burocráticos, luego se lesionó y apenas lo hemos visto. Marcó un hattrick de '9' puro el fin de semana pasado.

Desde Egipto se ha dejado caer que el Barça ya habría informado al Al-Ahly que lo comprará cuando acabe el curso. Él quiere quedarse y puede ser una buena opción para el ataque del filial, si bien le queda mucha adaptación por delante. No hay que olvidar que es un perfil atípico de delantero en La Masia. Finalizador y más 'boya' que el típico atacante versátil como Gistau.