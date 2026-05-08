El Juvenil A del Barça arranca la Copa de Campeones con Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara y Shane Kluivert: horario y dónde ver por TV

El Juvenil A del FC Barcelona ha viajado a Tenerife para arrancar su participación en la Copa de Campeones, el torneo que empareja a los ganadores de las diferentes Ligas en la División de Honor y que no conquista el conjunto azulgrana desde 2022. La temporada pasada, fue el único título que se escapó al equipo de Juliano Belletti, y en la actual, los de Pol Planas van con todo en busca del doblete. Para ello, el técnico contará con el gran momento de Hamza Abdelkarim, que en la goleada 9-0 a la UD Montecarlo que dio el título liguero en la última jornada firmó un hat-trick. También marcó Ebrima Tunkara, otra de las grandes joyas del equipo, junto a Quim Junyent (dio un recital de asistencias) o un Òscar Gistau (marcó un doblete) que ha vuelto por sus fueros.

Un equipo muy potente que contará con un 'refuerzo' de lujo en Shane Kluivert, futbolista que en las últimas semanas ha estado en plena dinámica del Barça Atlètic y que regresa al Juvenil A tras acabarse la temporada del filial. En la misma situación está el central Álex Campos.

Pol Planas se ha llevado a las islas a 22 futbolistas: los porteros Max Bonfill e Iker Rodríguez; los defensas Pol Bernabéu, Nil Teixidor, Jordi Pesquer, Álex Campos, Baba Kourouma, Hafiz Gariba, Marcipar, Oinstein; los centrocampistas Pedro Villar, Orian, Quim Junyent, Nil Vicens y Ebrima Tunkara; y los delanteros Shane Kluivert, Hamza, Álex González, Gistau, Guerrero, Nunu Fofana e Ïu Martínez.

Pol Planas: "Iremos con todo"

El entrenador del conjunto blaugrana valoró que "la semana ha sido muy buena, los futbolistas han tenido con una mentalidad espectacular y saben que esto es el Barça. Cada partido hay que afrontarlo con personalidad y con el ADN del Barça". Calificó de "muy positiva" que crezca la competencia en el vestuario: "El equipo tiene hambre y trabaja muy bien. Por la tanto, iremos con todo".

Del rival, Planas advirtió que "el Tenerife tiene al pichichi de la categoría, de todos los grupos de División de Honor Juvenil, y compite muy bien. Es un equipo muy rocoso", concluyó.

El juvenil A de Pol Planas se alzó con el título de Liga / FC BARCELONA

La vuelta se disputará el próximo jueves a las 12.00 del mediodía en el Estadi Johan Cruyff y de clasificarse, el Barça jugaría la semifinal de la final a cuatro contra el vencedor de la eliminatoria entre la UD Las Palmas y el Celta.

Horario y dónde ver

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones entre el CD Tenerife y el FC Barcelona se disputa el sábado 9 de mayo a las 14.00 horas (horario peninsular) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

El colegiado del partido es Johan González y será televisado por el Youtube+ del FC Barcelona.