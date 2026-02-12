La cláusula decisiva del fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça

Hamza Abdelkarim es uno de los fichajes estratégicos que ha completado el Barça en el mercado de enero para reforzar al filial. El delantero de 18 años es una de las grandes apuestas del club blaugrana y, por ello, se incluyó una cláusula para facilitar su fichaje aunque no juegue los partidos estipulados. Y es que la inscripción del egipcio a nivel administrativo puede ser costosa, por lo que el futbolista no debutaría hasta finales de marzo como muy pronto. Pese a todo, el Barça tiene garantizado su fichaje en el caso que se decida dar el paso definitivo, algo que en la dirección deportiva no tienen dudas por lo que están viendo del jugador en los entrenamientos.

Según revela el medio egipcio 'Win win', existe una cláusula en el contrato por el que el Barça deberá ejercer la opción de compra de Hamza Abdelkarim si juega más de 45 minutos en seis partidos oficiales del filial blaugrana. El Barça debería abonar 1,5 millones de euros al Al Ahly en concepto de compra, más otros tres en variables en el caso de que el delantero fuera consiguiendo los objetivos en el futuro.

La novedad de la cláusula es que el Barça puede ejercer de forma unilateral esa cláusula a pesar de que Hamza no haya disputado los encuentros previstos. Y es que el papeleo de inscripción de un futbolista extranjero en la categoría del Barça Atlètic es muy costoso, por lo que queda en duda que pueda llegar a jugarlos este curso. El Barça, incluso, está abierto a que Hamza pueda jugar algunos partidos importantes en el juvenil si la documentación se subsana a tiempo.

La apuesta por Hamza es clara y el Barça le ha dejado claro que la intención no solo es ficharle sin haber jugado esos partidos estipulados sino que tendría prácticamente plaza asegurada en la pretemporada del primer equipo el próximo verano. Los técnicos están encantados con la calidad del jugador e, incluso, sus compañeros se han sorprendido por sus prestaciones en los entrenamientos. Es el fichaje que más claro tuvo el área deportiva para el filial en este mes de enero y están convencidos de que puede ser un auténtico pelotazo en el futuro.