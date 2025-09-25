El regreso de Dika Mem, Nielsen y la 'magia' de Janc impulsan al Barça

El Barça recuperó la alegría y a su capitán Dika Mem para imponerse con claridad en la pista del RK Zagreb (25-32) en la tercera jornada de la Champions tras la derrota ante el Magdeburgo y encarará el Mundial de Clubs con buenas sensaciones a partir de este mismo sábado.

RK Zagreb - Barça (balonmano, Champions League), 25/09/2025 CHAMPIONS LEAGUE ZAG 25 32 BAR Alineaciones RK ZAGREB, 25 (12+13): Ante Grbavac (p., 1'13'), Jakov Gojun, Roko Trivkovic (1), Luka Lovre Klarica, Ihar Bialiauski (3), Filip Glavas (5), Davor Cavar (3) -siete inicial-, Haris Suljevic (p.s., 14'-60'), Davor Gavric, Igor Karacic, Aleks Kavcic (3), Adin Faljic, Damian Przytula (1), Petar Topic (1) y Giorgi Tskhovrebadze (2). BARÇA, 32 (17+15): Emil Nielsen (p.), Blaz Janc (6), Luís Frade (2), Dika Mem (6), Tim N'Guessan (4), Aleix Gómez (6), Ian Barrufet (2) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s.), Ludovic Fàbregas (2), Domen Makuc, Jonathan Carlsbogard, Djordje Cikusa (1), Dani Fernández (3), Seif Elderaa, Adrián Sola y Oscar Grau.

El francés llevaba de baja dos de las tres semanas que se anunciaron por un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda y ha acelerado los plazos una vez más para brillar con cuatro goles en la primera parte con un aparatoso vendaje en esa zona dañada. Lo de las nueve paradas de Emil Nielsen en la primera parte es una barbaridad, aunque ya no es noticia.

El otro protagonista fue Blaz Janc, uno de los jugadores más completos de la historia del balonmano. Carlos Ortega lo situó de central, de lateral izquierdo y en dos posiciones defensivas. En un minuto, el esloveno marcó un gol, recuperó una bola junto a Aleix Gómez y asistió a Fàbregas. "Nos faltan cinco segundos (de inferioridad)", avisó en un tiempo. Lo dicho, un genio.

Fàbregas y N'Guessan, en tareas defensivas / FCB

Con estas premisas, el conjunto azulgrana impuso su intensidad defensiva ante un rival sin portería que encajó los 11 primeros lanzamientos que fueron entre los tres palos, con Aleix Gómez a buen nivel antes de que le detuviesen tres lanzamientos (4-6, min. 10). Los goles de Dika Mem y las intervenciones de Nielsen dispararon a los visitantes al 7-12 (min. 18:10).

Todo fue sobre ruedas hasta los últimos cinco minutos previos al intermedio. Los azulgranas, que llegaron a ganar por siete goles (8-15) no jugaron buen los últimos minutos. Así, varias imprecisiones seguidas y las paradas del montenegrino Haris Suljevic (no ha llegado a debutar con el Cangas) motivaron el 12-17 con el que se llegó al descanso.

Manteniendo el nivel en la portería y en defensa, por momentos el Barça recordó al del final de la primera parte y al de la segunda en el Palau contra el GOG. Pese a ello, el buen regreso de Aleix Gómez y de Timothey N'Guessan frustró las ínfulas locales de remontada locales (18-22, min. 40:13).

Enésima exhibición de Emil Nielsen, MVP del partido / FCB

Supo sufrir el conjunto catalán y volvió a recuperar la solvencia desde la defensa más las paradas del 'monstruo' danés (15 en 34 lanzamientos más las que llegaron tras falta) para irse a un sonoro 19-29 (min. 48:39), coincidiendo con más minutos de 'master class' de Blaz Janc para irse a seis goles más una asistencia sensacional a Dani Fernández.

El trabajo ya estaba hecho y Ortega fio minutos al joven Adrián Sola en el extremo derecho y a Oscar Grau en el pivote ofensivo. El técnico no se casa con nadie y lo demostró dejando fuera de la convocatoria a Petar Cikusa y borrando de la pista a Domen Makuc después de unos primeros minutos que no le gustaron nada.

Al final, victoria por 25-32 en una pista menos complicada que antaño por las dimensiones del pabellón y la ausencia de los aficionados más radicales. No obstante, preocupa el poco protagonismo de Jonathan Carlsbogard en ataque y, sobre todo, de Seif Elderaa. El egipcio no saca el brazo y, cuando lo hace, suele fallar. Necesita tiempo, sí, pero...