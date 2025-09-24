El Barça inicia en Zagreb ocho días de locura

Semana complicada e ilusionante para el Barça, que regresa a la Champions tras la controvertida derrota del pasado jueves en el Palau ante el Magdeburgo por 21-22 en otro partido de idas y vueltas en las que el vigente campeón volvió a contar con la habitual permisividad arbitral en tres apartados: pasivo, pasos y faltas en ataque con el islandés Kristjansson casi siempre implicado.

Toca hacer borrón y cuenta nueva, haciendo hincapié en el excelente nivel defensivo que mostró el equipo y trabajando algunos aspectos del ataque estático que se acaban de salir. Eso sí, sin olvidar que hay una pieza menos de primer nivel en la primera línea por la marcha de Melvyn Richardson y que no estaba Dika Mem.

El capitán blaugrana será duda hasta última hora este jueves a las 18.45 en la pista de un combativo RK Zagreb que ha perdido los dos partidos, comptiendo hasta el final. El equipo que dirige nuevamente Andrija Nikolic tras el curso pasado a las órdenes de Velimir Petkovic perdió el duelo balcánico ante el Pellister macedonio (25-23) y en la pista del Orlen Wisla Plock (30-27).

Aleix Gómez fue el mejor contra el Magdeburgo / DANI BARBEITO

Por tanto, será el debut como local del equipo que con el nombre histórico de Badel Zagreb alzó dos Recopas y perdió tres finales de la Champions frente al 'Dream Team' de Valero Rivera y una contra el Bidasoa de Juantxo Villarreal con el entrenador de porteros azulgrana Tomas Svensson como pieza clave entre los tres palos.

El rival

La gran baja del campeón de Croacia es el portero internacional croata Matej Mandic, quien ganó el pasado jueves en el Palau con el Magdeburgo. Eso sí, lo hizo desde el banquillo, ya que la portería fue cosa del futuro azulgrana Sergey Hernández, lo que provocó un extraño caso con el Frigoríficos Cangas afectado.

El cuadro gallego había fichado meses atrás al meta montenegrino Haris Suljevic, procedente del Izvidac bosnioherzegovino. Sin embargo, tras un primer intento los croatas acabaron pagando la cláusula de rescisión íntegra y se hicieron con el sustituto de Mandic sin que pudiese debutar con el nuevo técnico cangués, Quique Domínguez (ex del Anatasuna).

Los croatas Filip Gravas e Igor Karacic / RK ZAGREB

El nuevo nombre propio del rival del Barça es el veterano internacional croata Igor Karacic (al borde de los 37 años), un jugador tan genial como imprevisible que ganó dos Champions con el Vardar y una plata mundial, otra europea y un bronce continental con los 'vatreni'.

Otros jugadores importantes son los también internacionales croatas Filip Glavas (extremo derecho), Luka Lovre Klarica (lateral derecho), el central bielorruso Ihar Bialiauski o el nuevo portero titular, el croata Ante Grbavac (jugó dos temporadas en el REBI Cuenca y fue clave en el histórico subcampeonato liguero del curso 2022-23).

Ortega, exigente

Con la referida duda de Dika Mem, el Barça tiene disponible al resto de la plantilla en el doble objetivo de regresar a la senda de la victoria en Europa antes de una maratón que los llevará de vuelta a Barcelona en chárter para volar a Egipto el viernes y medirse el sábado al Handebol Taubaté brasileño y el domingo al Zamalek Club egipcio en el Mundial de Clubs. La semifinales serán el martes que viene y la final y la lucha por el tercer puesto, el jueves.

Carlos Ortega recalcó la importancia del partido. "Ya no podemos dejarnos ni un punto fuera, porque el primer o el segundo puesto (permite evitar los octavos) se complicaría mucho. Va a ser muy difícil, con mucha presión. Seguro que llenarán el pabellón", dijo en referencia al Arena Zagreb en el que caben casi 15.000 espectadores.

En la misma línea, el pivote francés Ludovic Fàbregas reiteró que el equipo viaja a Zagreb "sin margen de error. Después de lo del Magdeburgo, no se pueden ceder en las pistas donde tienes que conseguir los puntos. El equipo está trabajando muy bien y, aunque será un partido muy duro, tenemos la capacidad para ganar allí.