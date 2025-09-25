En directo
BALONMANO
RK Zagreb - Barça, en directo: partido de la EHF Champions League, en vivo hoy
Sigue en directo y online el duelo de Champions entre el Zagreb y el Barça
Miguel Jorge
El Barça visita al RK Zagreb en la EHF Champions League tras el traspié contra el Magdeburgo.
Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.
1ª PARTE | 20' | 7-13
¡Qué listo Janc! Fintó, se deshizo de su marca y la puso al palo corto.
Pide tiempo muerto el cuadro croata tras irse el Barça en el marcador.
1ª PARTE | 17' | 7-11
Ajusta en defensa Zagreb en estos momentos. Amenaza de pasivo para los de Carlos Ortega.
1ª PARTE | 14' | 6-10
¡El tercero de Aleix Gómez! +4 para el Barça que está combinando buenos ataques en el marco de Grbavac.
1ª PARTE | 11' | 5-7
Buen tanto ahora de Klarica buscando el palo abajo. No pudo hacer nada Nielsen.
1ª PARTE | 9' | 4-5
¡Vaya mísil de N'Guessan que se topa con el larguero! Busca el Barça seguir con esa ventaja.
1ª PARTE | 5' | 2-3
¡Aleix Gómez a puerta vacía! Sacó rápido Nielsen y anotó el extremo en el intercambio del hombre extra en ataque de los croatas.
1ª PARTE | 4' | 2-2
¡Dos minutos para Bialiauski! Primera exclusión del partido.
1ª PARTE | 3' | 2-2
¡Falla Aleix Gómez desde la esquina y lo aprovecha el Zagreb al contragolpe! ¡Tanto de Çavar!
1ª PARTE | 1' | 0-1
¡GOL DE MEM! ¡Cañonazo del capitán para que el Barça golpee primero!
1ª PARTE | 1' | 0-0
¡Juega Mem finalmente! ¡COMIEEEENZA EL PARTIDO EN ZAGREB!
