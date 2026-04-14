Los planes del campeón de la ASOBAL hasta los cuartos de final de la Champions

33 días después de asegurar la primera plaza del Grupo B con un sonoro 47-27 ante el Eurofarm Pellister, el Barça ha seguido ganando partidos en una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL que selló de manera matemática el pasado sábado a seis jornadas del final.

La decimosexta Liga seguida (11 con Xavi Pascual y cinco con Carlos Ortega) y la 33ª en total llegó tras la exhibición del viernes en el Palau ante el ABANCA Ademar (48-31) y la derrota del BM Logroño La Rioja (primera en casa en 480 días) ante el Irudek Bidasoa Irun (32-34).

Dos días antes de derrotar a los leoneses, el Barça supo que su rival en los cuartos de final de la EHF Champions League será el HBC Nantes, que pasó por encima del GOG danés en la vuelta (40-28) con nueve goles sin fallo de un prodigioso Valero Rivera.

Saif Elderaa y Jonathan Carlsbogard, en primer plano / FCB

A sus 41 años, el exazulgrana cerrará en junio una carrera extraordinaria en la que tuvo la madurez para superar críticas basadas en su apellido. Los cuartos ya tienen fecha: la ida el jueves 30 de abril en Nantes y la vuelta, el miércoles 6-M en el Palau (20.45 horas ambos).

Desde esa victoria ante el Pellister, la prioridad es el cruce que daría acceso a la quinta Final a Cuatro en cinco cursos con Ortega. El míster inició ahí una especie de pretemporada, con continuas rotaciones y más carga de trabajo. Lo mejor es que, a día de hoy, no hay bajas.

Y el rendimiento del equipo ha ido incluso en ascenso, con triunfos incontestables ante el Bidasoa (27-39), el Caserío Ciudad Real (43-26), el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (23-38) y el Ademar (48-31). Los azulgranas tendrán otros tres partidos ligueros antes de jugar en el H Arena.

Luís Frade, buen rollo en la vuelta al trabajo / FCB

Los dos primeros, este miércoles en un duelo avanzado en la pista del REBI BM Cuenca (20.00 h) y el segundo, con menos de 48 horas de descanso, el viernes en la visita al Viveros Herol BM Nava (20.30 horas). El equipo empalmará ambos duelos sin volver a Barcelona.

Ahí Ortega tendrá más de una semana antes de recibir al Bada Huesca el sábado 25, otro rival que pelea por huir del descenso. En los 17 días que restan hasta los cuartos de la Champions, el Barça seguirá rotando y se irán reduciendo las cargas. Por cierto, el deseado luso Kiko Costa apunta al Flensburg.