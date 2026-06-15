El Barça, otra vuelta de tuerca a un equipo histórico

Encabezada por el presidente Rafa Yuste y por el presidente electo Joan Laporta, la expedición azulgrana aterrizó poco después de las dos de la madrugada en El Prat con un ambiente enormemente festivo y una celebración a lo grande tras conquistar en Colonia la 13ª Champions del balonmano.

La victoria por 37-34 ante un Füchse lleno de estrellas y liderado por Mathias Gisdel sirvió para completar la tercera campaña perfecta de la historia con los siete títulos posibles: Champions, Mundial de Clubs, Liga ASOBAL, Copa del Rey, Copa de España, Supercopa de España y Supercopa de Catalunya.

Además, los de Carlos Ortega conquistaron la Copa de Europa número 50 del club en una serie que inició el hockey en 1973 y que lidera con un total de 22, seguido por las 13 del balonmano, las cinco del fútbol, las cuatro del fútbol sala, las cuatro del fútbol femenino y las dos del baloncesto.

La final sirvió también para despedir a dos jugadores clave del equipo, como son el meta Emil Nielsen (el mejor del mundo en su puesto) y el polivalente central Domen Makuc tras su mejor temporada azulgrana. También se irá el doctor navarro Antonio Bazán tras vivir un sueño durante año y medio.

El danés defenderá la portería del One Veszprém que dirige el técnico blaugrana Xavi Pascual, mientras que el esloveno tratará de reflotar el THW Kiel de Gonzalo Pérez de Vargas (a día de hoy y salvo invitación, está fuera de Europa). El pivote apunta al Helvetia Anaitauna, equipo de Plata.

La planificación para la temporada se desveló hace meses, con la confirmación del fichaje del portero internacional español Sergey Hernández (tercero en la Final Four de Colonia con el Magdeburgo) y el central islandés Janus Smarason, procedente del Pick Szeged húngaro y también a coste cero.

Sergey Hernández y Janus Smarason serán las caras nuevas / INSTAGRAM

El caso es que se van tres jugadores y tan solo llegarán dos. Es decir, una nueva vuelta de tuerca a lo sucedido el pasado verano en una revolución que se llevó por delante a nueve jugadores más un Jaime Gallego que llevaba muchos meses de baja) y llegaron siete más Oscar Grau desde el filial.

La realidad es que la sección funciona como un reloj, que la bajada de presupuesto va unida a una optimización de recursos y que Carlos Ortega se ha convertido en una especie de mago. "Me quito el sombrero ante mí mismo", dijo medio en broma tras ganar la tercera Champions en cinco años.

Rafa Yuste explicó que este equipo de balonmano "es un orgullo para el club" y que se "apostará por él" a la espera de sellar de una vez el 1:1 con LaLiga, mientras que Joan Laporta se mostró "muy feliz, porque hemos trabajado mucho y se lo merecen". Sí, pero la apuesta debe ser también económica.