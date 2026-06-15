Fàbregas: "Me retitaré en el Barça cuando llegue el momento"

El conjunto blaugrana ha conseguido su ansiada decimotercera Champions en Colonia. Los de Carlos Ortega se han hecho con la victoria tras derrotar al Füchse Berlin 37-34; tanto en defensa como en ataque rozaron la perfección y así se pudo ver en el resultado final. Con esta victoria, Ortega ya ha sumado tres títulos en Colonia en cinco años: 2022, 2024, 2026.

Esta reconquista se ve marcada por la renovación de un equipo joven y de grandes estrellas internacionales, que han conseguido consolidar un proyecto que se basa en el talento de la juventud y la experiencia de personas con largos recorridos como Ludovic Fábregas.

Tras la emoción del momento por la conquista del trono continental, el pivote del Barça expresó este domingo su deseo de alargar su vinculación con el conjunto azulgrana el máximo tiempo posible y retirarse en el club catalán "cuando toque". La vuelta de 'Ludo' se cerró el verano pasado tras pasar dos últimas temporadas en el Veszprém húngaro; su regreso supuso la vuelta de uno de los mejores jugadores en esta disciplina.

"Deseo jugar en el Barça y retirarme en el club"

De momento, el francés ha firmado para cinco temporadas en el Barça y asegura que su intención es retirarse en el club catalán cuando considere. "Bueno, es mi opinión, obviamente. Espero que ese momento llegue lo más tarde posible, pero siempre he tenido el deseo de jugar en el Barça, de estar aquí el mayor tiempo posible y retirarme en el club cuando llegue el momento", apuntó el internacional francés a EFE.

Tras alzarse con el título europeo, Fàbregas insistió en el carácter excepcional de una temporada que calificó de histórica y prácticamente perfecta para el conjunto azulgrana. Se podría decir que lo han ganado todo; este año se llevaron la Copa de España, la Liga Asobal, el Mundial de Clubes, la Supercopa Ibérica y la Copa del Rey. Y ahora la Champions: "Este club es increíble, este equipo es increíble", reiteró el pivote.

Objetivos cumplidos

En su regreso hace un año, se marcó unos objetivos claros: "Yo tengo la misma ambición que el Club y el equipo: ganarlo todo. Haremos lo máximo posible para conseguir los objetivos y seguro que al menos estaremos muy cerca de conseguirlos. Este equipo siempre ha competido y siempre ha tenido el nivel para conseguir los títulos más importantes a nivel nacional y europeo", unas expectativas que, echando la vista atrás, se han cumplido con creces.

Desde la pista del Lanxess Arena, se mostró orgulloso de haberse reincorporado y de formar parte de un grupo que ha firmado un curso en el que, según recordó, "cuando juegas 61 partidos y ganas 60, es que te lo mereces". Fábregas afirma que el equipo ya demostró "tener el hambre competitiva para conquistar los 7 títulos de la temporada". Y que ahora "se han confirmado".

Su expulsión en el 45

El pivote también se mostró en desacuerdo con la expulsión que recibió en el minuto 45, por la dureza de una acción sobre Gidsel encendió todas las alarmas. Una expulsión que podría haber supuesto una complicación para hacerse con la victoria y con impacto potencial en el desarrollo del partido: "Es decisión de los árbitros y se tiene que respetar, pero una decisión como esta puede tener muchas consecuencias en un partido de este nivel", señaló 'Ludo' defendiendo su jugada.

Adiós a Nielsen

Otro de los grandes protagonistas del triunfo en Colonia ha sido el guardameta Emil Nielsen, quien consiguió realizar 14 paradas en el encuentro. La mala noticia es que el jugador danés se marcha para la próxima temporada tras cuatro disputadas en el Barça. Nielsen será el encargado de defender la portería del Veszprém, el mismo equipo en el que jugó Fábregas en su período lejos del club catalán.

No había mejor broche final para el danés que esta victoria y por ello, el internacional francés tuvo palabras de agradecimiento para su compañero que abandonará este verano el Barça, Nielsen: "Si algún día quiere volver, la puerta estará abierta. Yo le esperaré; yo seguiré aquí y me retiraré en el Barça", concluyó dejando la puerta abierta a un posible regreso del portero danés en el futuro.

Este título demuestra la hegemonía del Barça a todos los niveles, que ha hecho siete de siete en todos los títulos disputados esta temporada. Un trabajo que se ha llevado a cabo gracias a un conjunto renovado, compuesto por siete jugadores que formaban parte de La Masia, muchos de los cuales han obtenido su primer título continental.