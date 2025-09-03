El Barça, otro título y un fichaje que debería llegar

Vaya por delante que el balonmano es una de las secciones que mejor funcionan en el Barça, una realidad que se repite casi sin excepciones desde que Valero Rivera creó el mejor equipo de la historia, el famoso 'Dream Team' en el que jugaban el actual técnico Carlos Ortega y el jefe de las secciones profesionales, Xavi O'Callaghan.

Con esas premisas, el equipo ha vivido un gran lavado de cara este verano. Se han marchado diez jugadores (Aitor Ariño, Gonzalo Pérez de Vargas, Melvyn Richardson, Thiagus Petrus, Hampus Wanne, Pol Valera, Javi Rodríguez, Juan Palomino, Jaime Gallego y Vincent Gérard), pero tan solo hay siete altas (Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrimsson, Seif Elderaa, Dani Fernández, los cedidos Djordje Cikusa e Ian Barrufet y Oscar Grau, quien sube del filial).

Cierto es que Gallego estuvo inédito toda la temporada pasada por unos problemas que amenazan con retirarlo del balonmano y que Pol Valera apenas contaba para Ortega, pero hay un detalle que no cuadra... aún faltaría una ficha más y en la Supercopa Ibérica han jugado demasiado tanto Dika Mem como Tim N'Guessan.

N'Guessan y Dika Mem estuvieron demasiado solos en Matosinhos / DANI BARBEITO

El Barça derrotó al FC Porto de Pol Valera en 'semis' (28-25) y sufrió el domingo ante un equipazo como el Sporting Clube de Portugal con los catalanes Víctor Romero, Jan Gurri y Mamadou Gassama. Los lusos fueron segundos en su grupo en la pasada Champions y llevaron a los azulgranas a la tanda de siete metros, donde sentenció una parada del 'gigante' Hallgrimsson.

Hay que recordar que Carlos Ortega no pudo contar por problemas en el tendón de Aquiles con el otro lateral izquierdo, el sueco Jonathan Carlsbogard. Y que el canterano Djordje Cikusa (lateral derecho) y el egipcio Seif Elderaa (central) aún están acoplándose. Por no hablar de Petar Cikusa, quien estará al menos dos semanas KO en su enésimo problema muscular.

El caso es que el técnico recurrió a una nueva genialidad cuando peor estaban las cosas contra los 'leões': atacar con dos pivotes (Fàbregas y Luís Frade, a cual mejor) para crear espacios que permitiesen finalizar al dúo Mem - N'Guessan. Otro detalle fue que el capitán azulgrana defendió algunas veces en el 'uno' (extremo izquierdo) para recuperar fuerzas de cara al ataque.

Carlsbogard es clave para Ortega / VALENTÍ ENRICH

De todas formas, la temporada será larga, con una Champions aún más exigente y llena de competiciones domésticas (Liga ASOBAL, Copa de España, Copa del Rey). El Barça, que ya ha alzado la Supercopa de Catalunya y la Supercopa Ibérica, tendrá también el Mundial de Clubs del 26 de septiembre al 2 de octubre (único título que falta en la 'era Ortega').

El presupuesto está muy ajustado y el club hizo un gran esfuerzo para recuperar a 'Ludo', pero al equipo le vendría de maravilla otro recurso en la primera línea sin olvidar al filial, con el lateral izquierdo sueco Hannes Nilsson, su compañero de posición Xavi Moreno, el central David Anselmo o el lateral derecho Miguel Martín, quien ya tuvo minutos el curso pasado en el primer equipo.