Cubells: “La NBA sabe que debe contar con el Barça para su desembarco en Europa”

El directivo responsable del basket blaugrana, Josep Cubells, asegura a SPORT que Joan Peñarroya merecía una segunda oportunidad “porque dio carácter al equipo con tantas bajas” y que estrellas veteranas que llegan como Clyburn, y especialmente Tornike Shengelia “conocen el basket europeo y la ACB y eso les permitirá integrarse de inmediato”

¿Qué sabor de boca le deja la temporada pasada?

Haber ganado solo la Lliga Catalana, obviamente no se puede decir que ha sido una buena temporada, pero no nos podemos quedar solo en los títulos. El basket es un deporte de detalles. Hemos tenido lesiones muy importantes que no han dejado que el equipo se desarrollara deportivamente con normalidad. Hemos tenido un equipo, que a pesar de las lesiones, ha dado la cara siempre, y hemos tenido finales ajustados que se han decidido en lo segundos finales.

Ha sido un año malo....

Es que hay que valorarlo todo en conjunto. Hemos tenido jugadores que han dado un paso adelante. Metu dio muy buen resultado hasta que se rompió y jugadores como Parra o Brizuela que han dado un paso al frente. Hasta Fall mejoró su juego.

¿Por qué se ha decidido dar un segundo año a Joan Peñarroya?

El análisis de su primer año es muy parecido. Entendemos que ha hecho un gran trabajo en su tarea de optimizar al máximo la plantilla y creemos que debe tener una segunda oportunidad porque ha dado carácter al equipo. Y si miras en la Euroliga, hemos acabado quintos en la competición más competida creo del mundo. Y nos quedamos a una canasta de entrar en la Final Four. Dentro de no haber alcanzado los objetivos, ha sabido responder a las situaciones inesperadas

¿No se pudo fichar más porque no había presupuesto?

Cuando perdimos a ‘Lapro’ nos piden un refuerzo y vino Neto, pero duró muy poco. En ese momento, ya nos pasábamos del presupuesto y por temas de 'fair play' financiero, ya no podemos fichar a nadie mas. Hay que entender que los directivos somos responsables de los presupuestos, y en el basket lo superamos. Nosotros contamos con uno de los presupuestos más altos de la Euroliga, tenemos un presupuesto para poder luchar por todas las competiciones.

¿Como ha variado el presupuesto del año pasado al próximo?

Esta pasada temporada hemos tenido 41,7 millones y en este próximo curso, debido a habernos pasado del ‘fair play’ financiero, habrá una pequeña rebaja de un millón y medio, aunque claramente contamos con un presupuesto competitivo.

Da la sensación por lo que fichan otros equipos, que el Barça se está quedando atrás...

Lo que sí hay es más competencia con la llegada de franquicias como Dubai, Hapoel o Valencia y se ha dado también estabilidad a algunos equipos con una licencia para más años. A nosotros no nos favorece la fiscalidad, que es muy alta en España, y a la hora de hacer fichajes ayuda a otros equipos. Pero como presupuesto, el nuestro es uno de los más altos de Europa.

¿La marcha de Parker fue un alivio pensando en capacidad salarial?

Jabari tiene un gran talento, y respetamos su salida y es verdad que nos ha permitido liberar masa salarial abriendo la puerta a más fichajes. Jabari era una de las estrellas aunque la puesta del club fue Punter con ese contrato largo, y le damos el trato de jugador franquicia y una de las figuras que deben liderarlos.

Fichajes de jugadores veteranos

¿Fichar a jugadores tan veteranos es la mejor opción para este Barça?

La secretaría técnica analizó los puntos fuertes y débiles de la plantilla, y como nos podíamos reforzar. Necesitábamos jugadores que conocieran bien la Euroliga, la ACB y el basket europeo. Anderson y Parker no tenían mucha experiencia en Europa y decidieron apostar por dos jugadores que tendrán una fácil adaptación, entienden bien el juego europeo, las defensas, más juego de equipo…

Se habla de que Chimezie Metu puede volver al Barça….

Han habido conversaciones con el jugador aunque a día de hoy puedo asegurar que no será jugador del Barça el próximo año por decisión de la secretaría técnica.

¿Llegarán más jugadores?

La secretaría técnica está trabajando en más fichajes antes de que acabe el verano. Somos el Barça y vamos a luchar por todos los títulos con el equipo reforzado y con jugadores como Lapro y Vesley bien recuperados. Otra cosa es que ganar la Euroliga no es nada fácil, solo hemos logrado dos en 25 años. Cuando la ganamos en 2010, no contábamos con el presupuesto más alto. Lo que está claro es que necesitamos una plantilla ámplia.

Davone y Keita, al primer equipo

¿Y qué ocurre con los jóvenes?.Todos se van sin perspectivas de jugar en el Barça...

En basket tenemos la competencia desleal de la NBA, la liga universitaria y la G-League. El basket cada vez es más global y hay más inversión por lo que se llevan el talento. Dame Sarr decidió irse pero nos ha pasado con más jugadores. Queremos asegurar el basket base y hay que tenerlo en cuenta como factor clave para formar jugadores y el Barça lo ha hecho siempre. Nuestra intención es poner en dinámica de primer equipo a Davone y Keita y que puedan desarrollarse de blaugrana para satisfacción del aficionado culé.

La Liga Endesa ha sido realmente un desastre este año….

Hemos claramente fallado porque sin jugadores y la cantidad de partidos que juegan, el equipo no ha tenido respuesta, y también la percepción de algunos jugadores que lo importante era la Euroliga. Fichar a Shengelia, que conoce la ACB nos irá bien para que se valore la importancia de la Liga Endesa. En los play-off, ante Unicaja llegamos sin oxígeno y a pesar de ello, los tuvimos contra las cuerdas en el tercer encuentro en Málaga.

¿No le duele como culé ver al Madrid tan sobrado en la Liga Endesa?

En la Euroliga hemos estado mejor que el Madrid, y en la liga doméstica no hay duda que han estado mucho más sólidos. También tienen jugadores que conocen la dinámica de la ACB que es mucho más dura.

El 'Nou Palau', a la espera de 2028

¿En qué situación estamos para ver hecho realidad el 'Nou Palau'?

A día de hoy, me informan los ejecutivos del ‘Espai Barça’, estamos en el anteproyecto del Nou Palau con una capacidad para 15.000 personas. Para llevarlo a cabo, será importante la inversión privada. Las previsiones es que en el año 2028 esté acabado, como dijo el presidente.

¿La Euroliga sigue presionando para que el Barça juegue en el Sant Jordi?

Miramos las opciones pero no había viabilidad. Nosotros tenemos la mira en el Nou Palau, hacerlo con la máxima celeridad posible, y que tenga un uso para otros eventos, y que sea emblemático dentro de la ciudad. Tenemos claro que acabemos en la NBA o en la Euroliga, en los dos casos necesitamos el Nou Palau, porque queremos que el basket sea lo más sostenible posible con la creación de 'llotjas'. La NBA nos aporta una idea de negocio que la Euroliga no tiene, aunque lo están trabajando.

¿La parte comercial es la que hace más atractivo el desembarco de la NBA?

El negocio es una de las cosas más importantes que nos pueden aportar. Hemos hablado con ellos, aunque estamos todavía a la expectativa siendo conscientes que somos partícipes fundadores de la Euroliga y seguimos con ella y su expansión. La NBA es consciente que el Barça es uno de los clubs más relevantes del mundo y saben que para tener una competición en Europa han de contar con nosotros, por eso hemos tenido contactos y nos interesa mejorar la competición, más atractiva y que económicamente sea sostenible.

En 2026 habrán elecciones...¿qué significará para el basket blaugrana?

Nosotros recibimos una herencia económica muy mala, con los contratos firmados desorbitados, y que también lo teníamos en el basket. Hablamos de la masa salarial que era altísima y en futbol no podemos inscribir a jugadores. De cara al próximo año habrá que tomar decisiones con muchos jugadores.

Si algo tiene esta sección es poca estabilidad en su plantilla…

Ese es un tema que me preocupa enormemente. Mi deseo es lograr una estabilidad. Por eso firmamos a Punter, a Parra que ha de ser uno delos jugadores clave del presente y medio futuro o Brizuela. Habrá que decidir el año próximo sobre los contratos, con jugadores que nos han dado mucho, pero habrá que evaluar cada caso.

A la espera de un Centenario con un deseo

La sección alcanza el año próximo el Centenario. ¿Hay algo previsto?

Será una fecha muy especial y en su momento, ya haremos la propuesta. Yo, personalmente, tengo un deseo y aunque no se den todos los requisitos, que pueden ser flexibles, me gustaría retirar la camiseta de Audie Norris. Su forma de jugar y sus ideales está impregnada en el Barça de basket. Tengo que convencer a los compañeros de Junta. Sería una alegría y también un punto de justicia para él. En el Centenario se nombrará un comisario que dirigirá los actos y haremos un repaso de lo que ha sido la sección en su historia. El presidente Laporta hace una apuesta fuerte por el basket. Este año ha venido más veces que nunca con el Palau lleno. También tiene ganas de verlo ganar, claro...Nos enorgullece ver el Palau lleno, y queremos crecer más, con gente joven en la grada.

¿Jasikevicius, que forma parte de la historia del club, le gustaría que volviera?

Saras es un magnífico entrenador y leyenda de nuestro club. Siempre será bienvenido y yo le tengo una estimación especial y nuestra puerta siempre la tendrá abierta. También tengo una gran relación con Mirotic, y tuvo que salir porque no podíamos asumir su contrato, que no era culpa suya, pero el club siempre está por encima de todo y necesitábamos salvarlo con decisiones muy duras.

¿Hay satisfacción con el trabajo de la secretaría técnica?

Estoy satisfecho con la tarea que están haciendo pero no por los resultados. Ellos no están satisfechos como tampoco lo está el entrenador. Saben que hay deberes por hacer, con la máxima confianza que se está planificando un equipo para luchar por todo, que el Palau esté orgulloso de su equipo. A mi me gustaría reforzar la secretaría técnica. En un momento en que el basket está creciendo, debe tener una estructura mejor, y que ayude a la gente joven...Ya hemos tenido algún contacto y esperamos que se añada muy pronto alguien a Navarro y Mario Bruno Fernández.