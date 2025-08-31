El Barça revalida Supercopa Ibérica en los penaltis

El Barça se proclamó campeón de la Supercopa Ibérica por cuarta edición consecutiva tras derrotar al Sporting en una final disputada en Matosinhos (Portugal) que se decidió en la tanda de penaltis (31-31, 4-3), con una parada de Viktor Hallgrimsson en el quinto lanzamiento del conjunto luso, obra de Carlos Álvarez.

Barça - Sporting (Supercopa Ibérica, balonmano), 31/08/2025 SUPERCOPA IBÉRICA BAR 31 31 SPO Alineaciones BARÇA, 31 Nielsen (Hallgrimsson); Aleix Gómez (3), Mem (6), Makuc, Frade (4), N'Guessan (8), Dani Fernández (1) -equipo inicial-, Fàbregas (1), Bazán, Djordje Cikusa, Janc (2), Grau, Elderaa, Oriol San Felipe e Ian Barrufet (6, 2p). SPORTING, 31 (15+16): Kristensen (Ali); Salvador (3), Porkelsson (6), Francisco Costa (6, 1p.), Moga, Víctor Romero (3), Martim Costa (3) -equipo inicial-, Carlos Álvarez (3, 1p), Berlin (3), Natán Suárez, Jan Gurri (1), Pedro Martínez, Branquinho (3), Monteiro y Gassama.

El equipo entrenado por Carlos Ortega tuvo que emplearse a fondo para ganar un partido igualado, que perdía por dos goles a falta de tres minutos. En el momento más delicado, Timothey N'Guessan, máximo anotador (8) y MVP de la final, salvó a su equipo con dos tantos.

Más allá del francés, en el conjunto catalán destacaron Dika Mem e Ian Barrufet, ambos con 6 goles, mientras que en el bando lisboeta brillaron Francisco Costa y Orri Porkelsson, con 6 dianas cada uno.

Mermado por la ausencia de última hora de Petar Cikusa, que estará entre 10 y 14 días de baja por una lesión en el aductor de la pierna derecha, el Barça se apoyó de inicio en el talento de Dika Mem para marcar -fue el máximo goleador azulgrana de la primera parte con 4 tantos- y asistir a Luis Frade -con tres goles antes del descanso-.

El prometedor inicio barcelonista se vio frenado por la reacción del Sporting, que endureció la defensa y castigó las imprecisiones del equipo catalán para acelerar el juego. Los goles al contraataque, sobre todo por parte de Porkelsson -6 en la primera mitad-, hicieron despegar a los lusos con un parcial de 0-4 (10-13, min.25).

El equipo lisboeta protegió la renta al descanso (13-15), pero los ajustes de Ortega surtieron efecto tras la reanudación. Impulsado en ataque por la contundencia en la zona central de N'Guessan y de Ian Barrufet en la esquina, el Barça ajustó las tuercas atrás y aprovechó las paradas de Nielsen para voltear el marcador (23-21, min.33).

El Barça se llevó en los penaltis la Supercopa Ibérica / Twitter: @fcbhandbol

Sin embargo, el Sporting, que usó una rotación más amplia y llegó más fresco al tramo final, remontó una vez más gracias a la dureza defensiva y la irrupción de Francisco Costa, muy discreto hasta entonces (29-31, min.57).

El Barça estaba contra las cuerdas, pero en el momento más crítico tiró de experiencia para resistir y forzar la tanda de penaltis con dos goles de N'Guessan, el último a falta de 26 segundos (31-31). Y desde los siete metros, el equipo azulgrana impuso su acierto para ganar la Supercopa Ibérica por cuarta vez en cuatro ediciones.