HOCKEY

El Barça golea al Caldes y logra el billete para la 'Final Four' de la Lliga Catalana

El equipo azulgrana venció con comodidad con los goles de Barroso, Pablo Álvarez, Ortigosa, Marc Grau y Ferran Font

Marc Gázquez

El Barça mostró su versión más letal para golear al CH Recam Làser (6-1) y lograr el billete para disputar la 'Final Four' de la Lliga Catalana. El equipo que dirige Ricardo Ares se une al Igualada Rigat, el Calafell y el Reus Deportiu para luchar en la fase final por el título.

Barça - CH Caldes Recam Làser (hockey patines, Lliga Catalana)

LLIGA CATALANA

6
1
Alineaciones
BARÇA, 6
Carles Grau, Alabart, Ferran Font, Barroso, Marc Grau - cinco inicial - Biel Nadal, Pablo Alvarez, Alex Ortigosa.
CH CALDES, 1
Arnau Juna, Bernat Yeste, Lluc Vilà, Marcos Blanque, Humberto Da Silva - cinco incial - Pau Cardona, Gerard Rovira, Arnau Serra, Marc Juna.
GOLES
1-0, Barroso (Min 5); 2-0, Pablo Alvarez (Min 11); 3-0, Àlex Ortigosa (Min 12); 3-1, Bernat Yeste (Min 31); 4-1, Ferran Font (Min 38); 5-1, Marc Grau (Min 47); 6-1, Ferran Font (Min 48).
ÁRBITROS
Xavier Buixeda, Gerard Gorina. Tarjetas azules para: Ferran Font (Barça) y Humberto Da Silva (CH Caldes). Faltas: 7-4.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Lliga Catalana masculina de hockey disputado en el Polideportivo Municipal Camp del Ferro.

Los azulgranas consiguieron imponer su ritmo desde el principio y, en el minuto 5, Xavi Barroso estrenó el marcador desde el punto de penalti. Poco después, Pablo Álvarez dobló la ventaja en un contraataque conducido por Alabart y Àlex Ortigosa firmó el tercero en el minuto 12 del encuentro (3-0).

Ya no se movió más el electrónico en la primera mitad. Tras el descanso, Bernat Yeste redujo la distancia, aunque tan solo un espejismo. El equipo culé continuó insistiendo en busca de más goles y lo encontró en una buena acción de Ferran Font. Marc Grau se sumó a la fiesta para poner el quinto y Ferran Font anotó el sexto gol definitivo del Barça (6-1).

Más allá de la contundente victoria para cerrar la fase de grupos, otra de las notas positivas del encuentro fue el debut oficial de Biel Nadal, que dejó una actuación destacable sobre el parquet del Polideportivo Municipal Camp del Ferro.

Ahora, el Barça de Ricardo Ares se medirá al Igualada el jueves 11 de septiembre en las semifinales del 'Final Four' de la Lliga Catalana.

