El Barça ya conoce a sus posibles rivales en cuartos de la Champions

El Barça, que selló la primera plaza del grupo B de la EHF Champions este jueves tras su contundente victoria sobre el Eurofarm Pellister (47-27), se medirá en cuartos de final al ganador del duelo entre el GOG y el HBC Nantes.

El combinado francés se impuso en el último partido de la fase de grupos al Füchse Berlin (34-37) para clasificarse como cuarto del Grupo A y disputar así la ronda eliminatoria que lo enfrentará al GOG danés.

Cabe recordar que en el formato actual de la EHF Champions los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos acceden directamente a cuartos de final, mientras que del tercero al sexto disputan una ronda extra para clasificarse a cuartos. El séptimo y octavo clasificados quedan directamente eliminados.

De esta forma, en el Grupo A se encuentran ya en cuartos el Füchse Berlin alemán y el Aalborg danés, dos asiduos a las fases finales de la competición. En el Grupo B, el Barça, como primero y el Magdeburgo alemán como segundo, también están ya en esa última ronda previa a la Final 4 de Colonia.

Los azulgranas dieron un golpe sobre la mesa en la jornada 13 imponiéndose a su 'bestia negra' a domicilio. El Magdeburgo, que llegaba invicto a ese partido, cedió ante el empuje de los de Carlos Ortega que firmaron su particular revancha y se postularon al liderato del grupo. Con su victoria ante el modesto Eurofarm macedonio, confirmaron matemáticamente su posición y presentaron sus credenciales a la Final 4.

Primero, tendrán que superar el cruce de cuartos que tendrá lugar a doble partido, el 29 de abril y el 7 de mayo. El rival saldrá del duelo entre el GOG y el Nantes.

Resto de emparejamientos

En el Grupo A se clasificó como tercero el Industria Kielce que se enfrentará al Pick Szeged, sexto clasificado del B. El cuarto, el Nantes, se enfrentará al GOG danés, quinto clasificado del grupo del Barça.

En el quinto lugar del A quedó el Veszprém de Xavi Pascual tras su derrota contra el Aalborg (33-38) en la última jornada y se enfrentará en la ronda eliminatoria al PSG. Por último, el Sporting Clube de Portugal, una de las revelaciones del curso pasado, se medirá al Orlen Wisla Plock en busca del billete a cuartos.

El 13 y el 14 de junio, los cuatro mejores equipos de esta edición se enfrentarán en la Final 4 de Colonia en busca del cetro europeo.