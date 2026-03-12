Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate elecciones BarcelonaDonde ver debate Laporta FontBadalona - BarcelonaVuelta semifinales Copa de la ReinaDónde ver Badalona - BarcelonaBarcelona - Deportivo Copa del Rey juvenilFinal Copa del Rey JuvenilDuplantisRécord DuplantisCelta - LyonCuadro Europa LeagueDónde ver Europa LeaguePanathinaikos - BetisSamsunsport - Rayo VallecanoLamine YamalJota JordiClasificación París-NizaApolloJoan LaportaJulia TorresDembéléCuadro ChampionsCuándo juega AlcarazSuperordenador OPTAEtapa 6 París-NizaHorarios F1Barça - Hapoel Tel AvivEtapa 4 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMarató Barcelona 2026Restaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Balonmano

El Barça ya conoce a sus posibles rivales en cuartos de la Champions

El Nantes consiguió clasificarse en la cuarta posición del grupo A y se medirá al GOG danés en busca del billete a la siguiente ronda; de este duelo saldrá el contrincante de los azulgranas

Los jugadores del Nantes celebran un gol

Los jugadores del Nantes celebran un gol / EHF

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Barça, que selló la primera plaza del grupo B de la EHF Champions este jueves tras su contundente victoria sobre el Eurofarm Pellister (47-27), se medirá en cuartos de final al ganador del duelo entre el GOG y el HBC Nantes.

El combinado francés se impuso en el último partido de la fase de grupos al Füchse Berlin (34-37) para clasificarse como cuarto del Grupo A y disputar así la ronda eliminatoria que lo enfrentará al GOG danés.

Cabe recordar que en el formato actual de la EHF Champions los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos acceden directamente a cuartos de final, mientras que del tercero al sexto disputan una ronda extra para clasificarse a cuartos. El séptimo y octavo clasificados quedan directamente eliminados.

De esta forma, en el Grupo A se encuentran ya en cuartos el Füchse Berlin alemán y el Aalborg danés, dos asiduos a las fases finales de la competición. En el Grupo B, el Barça, como primero y el Magdeburgo alemán como segundo, también están ya en esa última ronda previa a la Final 4 de Colonia.

Los azulgranas dieron un golpe sobre la mesa en la jornada 13 imponiéndose a su 'bestia negra' a domicilio. El Magdeburgo, que llegaba invicto a ese partido, cedió ante el empuje de los de Carlos Ortega que firmaron su particular revancha y se postularon al liderato del grupo. Con su victoria ante el modesto Eurofarm macedonio, confirmaron matemáticamente su posición y presentaron sus credenciales a la Final 4.

Primero, tendrán que superar el cruce de cuartos que tendrá lugar a doble partido, el 29 de abril y el 7 de mayo. El rival saldrá del duelo entre el GOG y el Nantes.

Resto de emparejamientos

En el Grupo A se clasificó como tercero el Industria Kielce que se enfrentará al Pick Szeged, sexto clasificado del B. El cuarto, el Nantes, se enfrentará al GOG danés, quinto clasificado del grupo del Barça.

Play-offs

Play-offs / EHF

En el quinto lugar del A quedó el Veszprém de Xavi Pascual tras su derrota contra el Aalborg (33-38) en la última jornada y se enfrentará en la ronda eliminatoria al PSG. Por último, el Sporting Clube de Portugal, una de las revelaciones del curso pasado, se medirá al Orlen Wisla Plock en busca del billete a cuartos.

Noticias relacionadas y más

El 13 y el 14 de junio, los cuatro mejores equipos de esta edición se enfrentarán en la Final 4 de Colonia en busca del cetro europeo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL