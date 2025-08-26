Suscripción

Un sólido Barça mantiene su 'dictadura' catalana

Los azulgranas alzaron su 13ª Supercopa de Catalunya con una victoria ante el Granollers en otra exhibición de Nielsen

El Barça logró su primer título de la temporada

El Barça logró su primer título de la temporada / FCB

David Rubio

David Rubio

El Barça mantuvo su excelente línea de la pasada semana en la Premium Cup y se impuso por un claro 38-25 al Fraikin Granollers para proclamarse campeón de la Supercopa de Catalunya por 13ª ocasión en las 13 ediciones disputadas. En una excelente línea general, habría que rendirse ante un sensacional Emil Nielsen.

Barça - Fraikin Granollers (Supercopa de Catalunya, balonmano), 26/08/2025

SUPERCOPA DE CATALUNYA

38
25
Alineaciones
BARÇA, 38
(19+19): Emil Nielsen (p., 1'-30', 1 gol), Domen Makuc (4), Ludovic Fàbregas (4), Dika Mem (5), Tim N'Guessan (2), Aleix Gómez (4, 1p.), Ian Barrufet (4, 2p.) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Luís Frade (5), Tarcisio Freitas, Seif Elderaa (2), Djordje Cikusa (3), Petar Cikusa (2), Manuel Ortega, Blaz Janc (2), Oscar Grau y Antonio Bazán.
FRAIKIN GRANOLLERS, 25
(10+15): Pau Panitti (p.), Guillermo Fischer (2), Juan Palomino (1), Pablo Urdangarin, Bruno Reguart (4), Sergi Franco (1), Pablo Guijarro (3) -siete inicial-, Luka Krivokapic (p.s., 31'-60'), Adrià Figueras (3), Tarsicio Freitas (4), Jordi Deumal (1), Gerard Domingo (2), Marcos Fis, Bernat Povill (1) y 'Jepi' Armengol (3).
ÁRBITROS
Andreu Marin y García Serradilla (catalanes). Excluyeron dos minutos a Ludovic Fàbregas (4:36), Aleix Gómez (28:18) y Dika Mem (37:52), del Barça; y a Juan Palomino (13:39) y Sergi Franco (45:29), del Fraikin Granollers.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
3-1, 7-1, 11-3, 15-5, 17-8, 19-10 (descanso), 22-12, 25-16, 29-17, 32-19, 34-24 y 38-25 (final).
INCIDENCIAS
Final de la Supercopa de Catalunya masculina de balonmano disputada en el CEM 'Les Moreres' (Esplugues de Llobregat).

La primera parte estuvo marcada por la actuación del portero campeón olímpico danés. En su última temporada como azulgrana antes de marcharse al Veszprém, el meta realizó 14 paradas en 30 minutos y concedió 10 goles; es decir, un impresionante 61% de efectividad que estuvo ayudado por una gran defensa en la que brilló Ludovic Fàbregas. Y eso que era baja Jonathan Carlsbogard.

El Barça sorprendió de inicio a la nueva defensa vallesana, con el argentino Guillermo Fischer como especialista. La circulación blaugrana hundía a los defensores y así llegó un parcial de 7-0 con dos goles de Dika Mem que obligó a parar el partido a Antonio Rama antes de que lo culminase Ian Barrufet (8-1, min. 10:08).

Nielsen rozó la perfección en la primera parte

Nielsen rozó la perfección en la primera parte / FCB

El Granollers trató de dar un paso adelante, pero se topaba con una y otra vez con un Nielsen que marcó un gol y detuvo sendos siete metros que detuvo a Sergi Franco y a Pablo Urdangarin. Con dos goles seguidos de Luís Frade, el campeón de todas las ediciones tomó por primera vez 10 goles de ventaja (15-5, min. 18:59).

Djordje Cikusa también aportó mucho en defensa y en ataque en una gran primera parte barcelonista que estropeó al final Petar Cikusa, quien sigue tratando de reencontrarse. El Barça ganaba por 19-8 cuando fue excluido Aleix Gómez. Con la portería vacía, el de Bordils perdió dos bolas y Armengol marcó dos veces a puerta vacía (19-10 al descanso).

El equipo de Antonio Rama y que cuenta con el mítico Antonio García como 'segundo' salió más intenso y la dirección de Reguart le permitió acercarse a ocho goles (24-16). Ojo con el catalán, porque la dirección deportiva ya busca un sustituto para Makuc (se irá al Kiel). Por cierto, que el esloveno fue el MVP de la final con todo merecimiento.

Dika Mem, en una acción de la final

Dika Mem, en una acción de la final / FCB

La respuesta del Barça fue letal, con un paso adelante defensivo, paradas de Hallgrimsson (muy buen nivel) y un 5-0 con dos tantos de Blaz Janc y dos golazos de Makuc (29-16, min. 43:11). El tiempo de Ortega con 31-19 habló por sí solo de la ambición del equipo. "Hay que ganar por más", dijo el malagueño. "Que no lleguen a 26", terció Dika Mem.

Petar Cikusa volvió con un gran gol, una asistencia a Frade y otra pérdida ante un rival en el que seguían destacando los exazulgranas Reguart y Palomino. Al final, el cuadro barcelonista ganó el título y los dos 'minipartidos'. Se impuso por más de 12 goles como exigió el míster (38-25) y su rival no llegó a 26 como pidió el 'capi'.

