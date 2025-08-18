Dika Mem: "Las sensaciones son buenas"

El capitán del Barça de balonmano, Dika Mem, se sentó junto a los medios del propio club para valorar las primeras semanas de la nueva plantilla para esta temporada. El francés destacó la buena adaptación de los fichajes, además de las grandes sensaciones tras ganar la Premium Cup en Alemania, tras vencer al Füchse Berlin.

"La gente puede hablar de año de transición por los cambios que ha habido, pero nosotros como club y yo personalmente como jugador del FC Barcelona quiero ganarlo todo. Me da igual si hay cambios. Quiero seguir ganando y haremos todo lo posible para seguir así", valoró el jugador culé.

Además, habló bien de los buenos fichajes, reconociendo que necesitan tiempo, aunque cuatro de ellos "vuelven y conocen un poco el sistema". Las dos incorporaciones que no habían defendido todavía el escudo del Barça, como son Viktor Hallgrímsson y Seif Elderaa, "se han adaptado muy bien al equipo".

Objetivo claro para la EHF Champions League

"Estamos en un club que nos obliga a ganar muchas cosas. Presión va a haber, pero mientras nos dejemos todo en la pista podremos ganar o perder, pero lo más importante es la imagen que damos en el campo. Habrá momentos difíciles pero los tenemos que superar como equipo. Lo único que pido a mis compañeros es entrega máxima y luego veremos el resultado al final del partido", dijo.

El lateral ha reconocido que el objetivo del Barça para la Champions League es el de clasificarse de nuevo para la Final Four. Nos gustaría acabar la fase de grupos dentro de los dos primeros y el objetivo está claramente ahí, pero cuando llegan las eliminatorias es otra competición. Estemos en octavos o en cuartos, lo importante es llegar allí", concluyó.