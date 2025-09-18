Barça - Magdeburgo, en vivo: jornada 2 de la EHF Champions League, hoy en directo

Barça y Magdeburgo se miden en la segunda jornada de la EHF Champions League.

Sigue el partido en directo aquí en SPORT.

Min 11 (6-6) Gooool de Janc para empatar el partido. Muy buena jugada en ataque del Barça que ha sabido aprovechar muy bien la superioridad ofensiva.

Min 10 (5-6) Jugando con mucha determinación el Magdeburgo. Se vuelven a poner por delante en el marcador.

Min 10 (5-5) ¡Gran contraatque del Barça que acaba con un buen gol de Frade para conseguir el 5-5 en el marcador!

Min 9 (4-5) Percute mucho el equipo alemán en ataque. La defensa del Barça tiene que estar muy atenta para no romperse.

Min 8 (4-5) Da la vuelta al marcador el Magdeburgo con un buen gol de Barthlod.

Min 7 (4-3) ¡Gooool de Dani Fernández! Se ponen por delante los culés

Min 6 (3-3) Vuelve a golpear primero el Magburgo pero Frade responde de nuevo para empatar el partido. Ritmo altísimo de partido en el palau.

Min 4 (2-2) Vemos que Luís Frade se coloca en el centro de la defensa alemana. Ataca el Barça con algo más de calma.

Min 4 (2-2) ¡Ritmo de juego frenético! Primero fueron los alemanes consiguiendo su segundo gol pero Aleix con un gran zarpazo con la derecha consigue poner el 2-2 en el marcador.