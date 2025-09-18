En directo
BALONMANO
Barça - Magdeburgo, en vivo: jornada 2 de la EHF Champions League, hoy en directo
Sigue en directo y online el partido de Champions de balonmano entre Barça y Magdeburgo
Sergi Bescós I Lázaro
Barça y Magdeburgo se miden en la segunda jornada de la EHF Champions League.
Sigue el partido en directo aquí en SPORT.
Min 11 (6-6)
Gooool de Janc para empatar el partido. Muy buena jugada en ataque del Barça que ha sabido aprovechar muy bien la superioridad ofensiva.
Min 10 (5-6)
Jugando con mucha determinación el Magdeburgo. Se vuelven a poner por delante en el marcador.
Min 10 (5-5)
¡Gran contraatque del Barça que acaba con un buen gol de Frade para conseguir el 5-5 en el marcador!
Min 9 (4-5)
Percute mucho el equipo alemán en ataque. La defensa del Barça tiene que estar muy atenta para no romperse.
Min 8 (4-5)
Da la vuelta al marcador el Magdeburgo con un buen gol de Barthlod.
Min 7 (4-3)
¡Gooool de Dani Fernández! Se ponen por delante los culés
Min 6 (3-3)
Vuelve a golpear primero el Magburgo pero Frade responde de nuevo para empatar el partido. Ritmo altísimo de partido en el palau.
Min 4 (2-2)
Vemos que Luís Frade se coloca en el centro de la defensa alemana. Ataca el Barça con algo más de calma.
Min 4 (2-2)
¡Ritmo de juego frenético! Primero fueron los alemanes consiguiendo su segundo gol pero Aleix con un gran zarpazo con la derecha consigue poner el 2-2 en el marcador.
Min 3 (1-1)
¡Goool del Barça! Empatan los culés. Buena respuesta de los de Ortega.
