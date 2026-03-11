El Barça, a ganar para ser primeros de grupo y... a 'olvidarse' de Xavi Pascual

Tras la sensacional victoria del pasado jueves en Magdeburgo por 29-36, el Barça recibe este miércoles al Eurofarm Pellister de Macedonia del Norte (20.45 horas, Esport3) con el único objetivo de mantener las excelentes sensaciones de las últimas semanas y lograr una victoria que sería sinónimo de acabar primero en el Grupo B de la Champions.

Ello no aseguraría un cruce más sencillo en cuartos ni permitirá conocer esta noche los dos posibles rivales, ya que la EHF vuelve a exhibir su torpeza al no unificar disputar la última jornada. En el horizonte aparece el Veszprém que dirige el emblemático extécnico azulgrana Xavi Pascual, pero nadie quiere pensar en eso... sobre todo, porque no depende de los 12 veces campeones de Europa.

Si los azulgranas no fallan, su rival en cuartos saldría del duelo entre el cuarto del otro grupo (el Kielce de los Dujshebaev y Jorge Maqueda, el Nantes de Valero Rivera, Kauldi Odriozola, Ian Tarrafeta y Nacho Biosca) o el Veszprém de 'Pasqui) y el quinto del Grupo B (el PSG de Ferran Solé, el GOG danés o el PICK Szeged húngaro de Imanol Garciandia), que sí quedará definido este miércoles.

Blaz Janc es un regalo para los amantes del balonmano / FCB

La mejor noticia en clave azulgrana es que todo el equipo está a disposición del técnico, incluido un Dika Mem que ha regresado con la cabeza limpia de sus cuatro semanas de baja y parece dispuesto a volver a liderar al Barça como ha hecho en toda la última década. En julio de 2027 será jugador del Füchse Berlin, pero antes aún tiene mucho que decir como azulgrana.

La defensa en Magdeburgo rozó la perfección en un partido en el que ni Emil Nielsen ni Viktor Hallgrimsson brillaron especialmente, salvo las dos paradas clave del danés en la recta final del choque en pleno parcial de 0-7. Ludovic Fàbregas es el nuevo líder del 6-0 y tiene la capacidad de hacer mejores defensores a sus compañeros. Y 'caza' todos los rechaces, que también es muy importante.

Para completar el panorama, Aleix Gómez vuelve a sonreír tras los problemas físicos del curso pasado y está realizando una extraordinaria temporada, al igual que el luso Luís Frade, el esloveno Blaz Janc, su compatriota Domen Makuc desde diciembre y un Petar Cikusa que ha superado las dudas y está jugando de cine las últimas cuatro semanas.

Domen Makuc está jugando de cine / FCB

En cuanto al rival, destacan en ataque el experimentado extremo izquierdo Dejan Manaskov (65 goles), el lateral izquierdo Filip Kuzmanovski con 63 y el también macedonio pivote Zharko Peshevski con 34. Citar también al extremo derecho brasileño Rudolph Hackbart (ex del BM Logroño, del Bada Huesca y del REBI BM Cuenca) y al meta 'cuarentón' macedonio Nikola Mitrevski.

"El grupo era muy difícil y el equipo ha rendido a un nivel extraordinario. A Rubén Garabaya lo destituyeron antes de Navidad y ahora tienen un entrenador macedonio (Stevche Alushovski). Sus jugadores más destacados son Manaskov y, sobre todo, Kuzmanoski, su máximo goleador y con experiencia en la Bundesliga. Hay que disfrutar del momento", comentó Carlos Ortega en la previa.

"Iremos a tope, da igual el rival. Ellos lo están haciendo muy bien, aunque estén abajo. Son un buen equipo y allí nos costó ganar. Yo estoy cogiendo confianza y aún no estoy al 100%. Intento estar concentrado, con la cabeza tranquila para ayudar al equipo y a mí mismo con la confianza. Estoy muy contento y quiero seguir así. La llamada de Jordi (Ribera) es un orgullo", dijo Petar Cikusa.