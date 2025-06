Antonio Bazán estará en el Barça hasta 2026

El Barça ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el pivote pamplonés Antonio Bazán para alargar su contrato hasta el 30 de junio de 2026. Para el jugador, será la segunda temporada en el club. Bazán ha reconocido que le invade "una sensación de satisfacción y de alegría" por la renovación, que ha sido posible "gracias a la ayuda y la confianza de mucha gente".

Llegó el año pasado a Barcelona como parte de su formación como médico, para llevar a cabo una rotación formativa en su cuarto año como médico residente. En un principio iba a volver a Navarra al final de la temporada 24/25, pero ha habido un cambio de planes para él. "Estoy muy contento de poder seguir aquí un año más. Para mí significa mucho. Ha sido un año muy bonito, en el que he aprendido mucho. Al final he estado en el mejor equipo del mundo. He aprendido un montón del cuerpo técnico, de los jugadores y de todo el mundo que me ha rodeado. "Estoy muy agradecido por la confianza", ha reflexionado.

El pamplonés, de 29 años, que destaca por su gran capacidad atlética, ha jugado en 23 partidos de la Liga Plenitude y ha conseguido anotar 39 goles. Además, también tiene experiencia en la EHF. Internacional 15 veces en la selección española, Bazán anteriormente estuvo jugando durante 11 temporadas en el Helvetia Anaitasuna y luego fichó para el Barça el verano pasado.

Cuatro pivotes en el Barça

El Barça por primera vez tendrá a cuatro pivotes. Antonio compartirá posición con otros tres pivotes, dos de ellos considerados de los mejores. Luis Frade y Ludovic Fábregas, que hace unos días anunciaban el regreso al club. Además del joven Óscar Grau, un jugador con mucho potencial. Bazán tiene claro su lugar, "Mi papel será continuar en la misma línea de trabajo. Intentaré ayudar en todo lo que pueda, aportar en todo lo que pueda. Sé que la exigencia por estar aquí es muy alta y hay que estar siempre al cien por cien. "Esto es lo que intento dar", ha explicado.