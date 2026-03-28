Xavi Pascual, orgulloso del equipo y 'flores' a su prolongación en la pista

El Barça sonrió a hora bruja este viernes con una victoria en la prórroga frente al Estrella Roja (92-88) que lo consolida en la zona de play-in (del séptimo al décimo) y multiplica sus opciones de acceder directamente a cuartos (seis primeros).

Feliz y orgulloso de sus jugadores, Xavi Pascual lamentó en rueda de prensa "no haber cerrado el partido antes, porque hemos tenido opciones de ganar sin necesidad de la prórroga. Hemos cometido errores, pero hemos sabido reaccionar".

"Siempre he creído en mi equipo, más allá de que la situación ha sido muy dura para ellos, para mí, para el staff y para el club. Hemos vuelto a coger el camino esfuerzo y de estar juntos, aunque todavía nos falta mucho. Cometemos muchos errores por fruto de la precipitación. Estamos dando muchos pasos adelante y ojalá que sigamos todos juntos", prosiguió el de Gavà.

Xavi Pascual pudo en valor el sensacional partido de Satoransky (12 puntos, ocho rebotes y seis asistencias): "Hay muchos que han jugado muy bien, pero para mí Sato ha estado sensacional. Estoy totalmente de acuerdo (con el MVP)".

Satoransky fue clave ante el Estrella Roja / DANI BARBEITO

Desde su regreso al Palau, el artífice de la segunda Euroliga de la sección defendió el trabajo del checo y podría insistir en su renovación. "Ha estado excelente en entrega, en capacidad de liderazgo y en defensa, ha hecho muy buen partido", añadió.

El míster barcelonista destacó la importancia de haber enlazado tres victorias en Euroliga en un momento crítico. "Tiene mucho valor, porque además se han conseguido en una situación difícil. Doy muchísimo valor a la reacción del equipo contra tres rivales muy poderosos. Hoy no han jugado Davidovac y Motiejunas. Imagínate la cantidad de jugadores que tienen", recalcó.

En cuanto a las opciones del equipo, Xavi Pascual insistió en que para el play-in "harán falta entre 20 y 21 victorias, más tirando para 21. Y para el play-off, de 22 a 23, más cerca de las 23. Hay muchos equipos empatados y al final se miran las victorias entre equipos. Nos faltan dos partidos casa y dos fuera. Vamos a ver cómo evoluciona todo".

Por último, fue cauto sobre el esperado regreso de Juan Núñez. "Pronto se incorporará al trabajo con grupo, no sé si en una semana más o en 10 días, pero lo que está claro es que necesitará bastante tiempo. Aún no puedo contestar, pero evoluciona bien. Es la segunda vez que se rompe y tenemos que ir muy poco a poco", concluyó el entrenador del Barça.