Sayon Keita, ¿otro caso Dame Sarr en el Barça de basket?

El caso Dame Sarr fue uno de los más sonados la temporada pasada en el Barça. Un jugador que tenía, y tiene, una proyección brutal en el baloncesto y decidió marchar hacia Estados Unidos en un momento decisivo del curso para su equipo. Un viaje que no acabó de gustar en el cuerpo técnico, ya que se quedaban sin una pieza de rotación para los duelos decisivos de Euroliga y Liga Endesa.

Para el italiano era prioritario poder disputar el torneo Nike Hoop Summit en Estados Unidos. Una de las competiciones más prestigiosas a nivel mundial y que ponen en el foco a las próximas estrellas del baloncesto. Es allí donde las franquicias de la NBA y la NCAA observan a los grandes talentos que están por venir y deciden si tienen proyección para formar parte de sus filas.

El torneo reúne a los mayores talentos del baloncesto estadounidense e internacional y los enfrenta. Esta edición se disputará el próximo 11 de abril en Portland. La lista de este año está encabezada por uno de los jugadores que más ha mostrado su deseo de hacer carrera en Estados Unidos y que tuvo una mala experiencia a las órdenes de Joan Peñarroya: el finés Miikka Muurinen.

Sayon Keita respondió a la confianza de Xavi Pascual con buenos minutos en pista / Dani Barbeito

Junto a él, lo acompañarán otros jugadores conocidos como Adam Atmana y Sayon Keita. El jugador del Barça también estará presente en la cita estadounidense y no estará disponible para jugar partidos de Liga U o con el primer equipo. El de Mali ya realizó varias visitas el verano pasado a programas de la NCAA con el objetivo de encontrar el lugar ideal para explotar su baloncesto.

Keita ha jugado varios partidos a las órdenes de Xavi Pascual e incluso en algún encuentro ha iniciado como titular. El poco rendimiento de los pívots este año le ha permitido dar un salto a la máxima competición y empezar a probarse en entornos de mayor exigencia. El jugador de Bamako todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro cuando finalice esta temporada.

Dame Sarr, con Duke / Duke

A sus 18 años, Keita deberá decidir si dar el salto a la NCAA la próxima temporada o esperarse a la siguiente. Este recorrido finalizará en la posibilidad de estar en el Draft de la NBA un año después, por lo que para tomar la decisión necesitará tener en cuenta varios detalles de importancia. De momento, jugará el Nike Hoop Summit como hizo Dame Sarr el año pasado, que tendrá la oportunidad de avanzar en el March Madness esta misma noche.

Sara Okeke hace historia

Tampoco debe dejarse de lado el baloncesto femenino. Y es que Sara Okeke se convertirá en la primera española en disputar el Nike Hoop Summit. Un nuevo hito en la corta carrera de Okeke, que se ha convertido en la primera jugadora del baloncesto español en una cita que es religión en el país norteamericano. Con esta convocatoria, la pívot madrileña une su nombre a jugadores como Sergio Rodríguez, Oliver Fuentes, Sergi Vidal, Serge Ibaka o Nikola Mirotic.

En Florida, Okeke se ha convertido en una de las jugadoras de 'high school' más brillantes de todo Estados Unidos, promediando 17 puntos, 7 rebotes y un 70% de acierto en tiros de campo. "Su singular combinación de envergadura, agilidad e instinto la convierte en una jugadora clave en la zona, donde finaliza con eficacia con ambas manos. Su estilo y fluidez recuerdan a la ex MVP de la WNBA, Nneka Ogwumike", comentan ya en Estados Unidos