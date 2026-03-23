Baloncesto
Juan Núñez, cada vez más cerca de volver a jugar con el Barça
El base madrileño completó junto al grupo una parte del entrenamiento previo al duelo de Euroliga de este martes (20:30h CET) ante Anadolu Efes
EFE
El base del Barça Juan Núñez ha dado un paso más en la recuperación de la lesión en la rodilla derecha que le ha mantenido alejado de las pistas durante prácticamente un año y se incorporó al trabajo con el resto del grupo, según confirmó el entrenador del equipo, Xavi Pascual.
"Hoy es el primer día que (Juan Núñez) se incorpora con el grupo, solo para moverse. Necesitará tiempo. Hará algunas cosas sin oposición y empezará a entrar en la dinámica de equipo, aunque aún le falta mucho", explicó el técnico en unas declaraciones difundidas por el club catalán.
En el vídeo del entrenamiento facilitado por el Barça, el base aparece realizando ejercicios de pase y tiro junto a sus compañeros.
Núñez estuvo seis meses de baja en el tramo final del curso pasado tras someterse a una artroscopia el 11 de marzo de 2025 para reparar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha y, tras recibir el alta en la pretemporada, se resintió de su lesión en el primer amistoso estival contra el París Basketball.
Una nueva artroscopia realizada el pasado 1 de octubre determinó que el jugador estaría otros seis meses apartado de las canchas y ya no volvió a vestirse de corto para disputar un encuentro con el Barça. Si se cumplen los pronósticos, el internacional español debería reaparecer en abril.
El jugador madrileño, de 21 años, completó la primera fase de su periodo de recuperación en el centro médico que el Barcelona tiene en las instalaciones de Sant Joan Despí, acompañado por profesionales del club y otros deportistas que, como él, sufren lesiones de larga duración.
Desde mediados de febrero trasladó sus sesiones de trabajo al Palau Blaugrana, en un paso más para combinar un intenso trabajo de gimnasio con actividad progresiva sobre el parqué para ir recuperando el tacto con el balón.
En la campaña de su debut, antes de caer lesionado, disputó una cincuentena de partidos: 25 de Euroliga (5 puntos y 7,4 de valoración) y 20 de Liga Endesa (5,1 puntos y 7,6 de valoración), además de los compromisos de Copa, Supercopa y Liga Catalana.
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