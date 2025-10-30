El Will Clyburn más ambicioso: "Elegí al Barça para volver a la Final Four"

Will Clyburn está siendo, en clave azulgrana, el hombre más en forma de lo que llevamos de campaña. Almenos así lo reflejan los números en Euroliga, donde el de Detroit está siendo el más valorado en lo que va de competición, con 15,7 créditos por partido.

El alero mostró su ambición en una entrevista en Jijantes, en la que aseguró que el Barça es uno de los candidatos a estar en la Final Four. También fue contundente respecto a su nivel individual: "Mucha gente se va a sorprender. Siento que aún soy un gran jugador. Incluso más inteligente, leo mejor el juego y tiro mejor que años anteriores", confirmó.

Su estado físico, la gran incógnita de su fichaje

El nivel de Will Clyburn siempre ha estado fuera de toda duda. Estamos hablando de un MVP de la Final Four en 2019, defendiendo la camiseta del CSKA de Moscú. Precisamente el mismo año, tras empezar la temporada 2019-20, sufrió una grave lesión que le hizo estar varios meses en el dique seco. Se lastimó el ligamento cruzado anterior.

Este percance le tuvo apartado de las canchas hasta final de curso. A pesar de ello, se recuperó bien y volvió a un gran nivel. Puso punto final a su etapa en Moscú tras la temporada 21-22, coincidiendo con la decisión de la Euroliga de expulsar a los equipos rusos.

Clyburn reconoció en la entrevista que de no ser por la situación extradeportiva vivida en Rusia, seguramente seguiría en el club moscovita: "Había renovado mi contrato por dos años más antes de que surgiera todo este lío. No tenía ninguna intención de irme de Moscú. Me encantaba estar allí, adoraba al personal y quería quedarme el resto de mi carrera. Obviamente, no pudo ser, porque quería seguir jugando en la Euroliga. Si la situación hubiera sido diferente, si la Euroliga no hubiera sido un problema, probablemente seguiría allí".

Tres temporadas irregulares entre Efes y Virtus

Antes de fichar por el Barça este pasado verano, Clyburn atravesó un periplo de tres cursos en los que su nivel dejó un poco fríos a los aficionados al baloncesto europeo. A pesar de que sus números no fueron malos, no acabó de demostrar con regularidad la capacidad de dominar la Euroliga como de un jugador de su nivel se esperaba.

En el Anadolu Efes estuvo dos temporadas y no terminó de encajar con las estrellas del conjunto turco: Vasilije Micic y Shane Larkin. Tampoco cuajó en los sistemas de Ataman, que tras ser campeón de Europa dos veces consecutivas, no consiguió desplegar su mejor juego con la llegada del estadounidense.

En el único curso que estuvo en la Virtus, tampoco consiguió ser el Clyburn que esperaban los aficionados italianos. Ganó la Lega, pero sin poder disputar las finales, en las que se lució el también azulgrana Toko Shengelia.

Reencontrándose en el Barça

A sus 35 años, Clyburn afronta una de sus últimas oportunidades para demostrar su valía en el más alto nivel. Precisamente esos tres cursos un tanto indiferentes entre Estambul y Bolonia, fijaron unas expectativas algo prudentes con su posible rendimiento en Can Barça.

Will Clyburn, en un partido de esta temporada contra el Breogán / Twitter: @Fcbbasket

Sin embargo, el americano está dejando unas sensaciones que muchos no esperaban. Sin sufrir las consecuencias de su adaptación, Clyburn está rayando a un gran nivel desde el primer día en Barcelona. Siendo pieza clave para Peñarroya, está promediando 13,9 puntos en Euroliga y 13,8 en ACB, confirmándose como una de las grandes armas ofensivas del conjunto azulgrana. La gran duda es si será capaz de mantener su nivel. Seguramente, de ello dependerán las opciones de éxito que pueda tener el Barça en la presente temporada.