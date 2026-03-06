Un Barça "inaceptable" que no sale del pozo

El Barça sumó en Milán la 13ª derrota de la temporada en la Euroliga después de caer ante el Olimpia por un ajustado 87-84 en un partido con dos sensaciones totalmente opuestas. Tras una primera mitad en la que los italianos fueron superiores y contaron con mayor acierto que el equipo catalán, el tercer cuarto fue un descalabro para Xavi Pascual y sus jugadores, que 'pasaron' de defender y encajaron un parcial bochornoso de 32-17 que dejó el partido prácticamente visto para sentencia antes de entrar a los 10 minutos finales (78-51).

Remontar 27 puntos en el último cuarto se anticipaba imposible, y así fue. Ahora bien, el parcial de 9-33 favorable al Barça muestra dos cosas: la primera es que si el equipo da su mejor versión en los dos lados de la pista puede arrasar a cualquier rival de la Euroliga con independencia de la cancha en la que se encuentre. La segunda constata algo más triste: solo que el Barça hubiese replicado alguno de los minutos del último cuarto durante los tres primeros, el triunfo hubiese volado de manera cómoda hacia la capital catalana.

Jan Vesely, en el partido de Euroliga ante Olimpia Milano / Euroleague

Bache de resultados

Lo cierto es que el equipo no logra realzar el vuelo tras la decepción copera. Además, en Euroliga llueve sobre mojado, y tras haberse aupado hasta los puestos delanteros de la clasificación, el Barça ha ido cayendo en la tabla tras acumular cinco derrotas en los últimos seis encuentros continentales. Elevando la racha a las competiciones ACB, Xavi Pascual y sus jugadores han perdido ocho de los últimos 12 partidos, en unas cifras que constatan que el equipo vive su peor momento desde que el técnico de Gavà asumió las riendas.

En Milán, se juntaron varios factores para explicar la derrota azulgrana. El equipo volvió a perdonar desde el triple, anotando únicamente ocho lanzamientos exteriores de los 26 que intentó. Entre Kevin Punter y Will Clyburn se combinaron 10 lanzamientos (cinco y cinco), con un único acierto del escolta neoyorquino. El equipo contó con el acierto de Tomas Satoransky (3/3), clave en los instantes finales del encuentro, y de la 'inesperada' ayuda de Jan Vesely desde más allá del 6,75, con dos triples anotados de tres intentos.

Kevin Punter no tuvo su mejor noche en ataque ante Olimpia Milano / Euroleague

Un partido "inaceptable"

Si el partido hubiese durado un par de minutos más, y viendo la inercia de ambos equipos en el último cuarto, el Barça se hubiese llevado la victoria. Pero ese 78-51 con el que se entró al asalto final fue una losa imposible de levantar. Precisamente, sobre el rendimiento del Barça en el tercer periodo, Pascual no se mordió la lengua sobre el rendimiento que había ofrecido el equipo: "Reaccionamos demasiado tarde. Nos vinimos abajo, a los 20 minutos estábamos KO y tratamos de reaccionar al final, pero no pudo ser y perdimos. En el último cuarto encontramos a seis jugadores con ganas de luchar, pero nuestro partido es, en buena medida, inaceptable", comentó tras finalizar el partido.

Pascual fue a la 'guerra' con seis jugadores en el último cuarto. Elevó centímetros con Tomas Satoransky, Will Clyburn, Joel Parra, Tornike Shengelia y Jan Vesely, y tan solo Myles Cale oxigenó ese quinteto entrando por Clyburn. El técnico encontró a seis jugadores que no estaban dispuestos a bajar los brazos, pero no fue suficiente.

Joel Parra no bajó los brazos en el último cuarto / Euroleague

Tras haber dirigido sus primeros 34 partidos en su vuelta al Barça, el balance de Pascual hasta el momento es de 22 victorias y 12 derrotas, en una cifra ensuciada por la mala dinámica del equipo en estas últimas semanas. Contando competiciones ACB y Euroliga, Joan Peñarroya arrancó la 24/25 con 17 victorias y 17 derrotas, Roger Grimau empezó la 23/24 con 21 triunfos y 13 tropiezos, mientras que Sarunas Jasikevicius, en la 20/21, se apuntó 25 victorias y tan solo nueve derrotas.

Un último cuarto al que abrazarse

Ese último periodo ante Olimpia Milano sellado con un 9-33 favorable debe ser el gran motivo de esperanza al que el Barça se agarre en los próximos partidos, y pueda, al fin, salir del bache de derrotas en el que se encuentra instalado. El calendario no se detiene, y en el horizonte ya planea el partido del próximo domingo (12:15h CET) ante Breogán, y la 'final' ante Hapoel Tel Aviv el viernes 13 para que las opciones de entrar en el Playoff de la Euroliga sigan vivas, y más, ante un rival directo.