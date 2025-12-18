Clyburn: “Vamos todos juntos y las victorias nos dan confianza”

Will Clyburn está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, coincidiendo con su fichaje por el Barça y a pesar de hacerlo en su madurez deportiva. Pero el ala-pívot estadounidense se siente cómo personalmente y con el equipo. “Todo el mundo va en la misma dirección, vamos todos juntos. Con las victorias nos sentimos bien, confiados y hemos de seguir así”, dijo en la previa del duelo ante el Bakonia, en el Palau, este viernes.

Cree que la clave del buen momento “es que tenemos jugadores para luchar cada minuto y ayudarnos unos a otros, es por ello que somos un equipo, cuando uno flaquea, sale otro para intentar subir el nivel, de eso se trata”, explicó.

“Me siento bien, el equipo está haciendo un gran trabajo, luchando, nos ayudamos unos a otros, con buenos sistemas de juego, sabemos lo que hacemos. Si encontramos la manera de ganar partidos, será un gran año”, dijo

Clyburn destaca la unidad del equipo y el esfuerzo común para que lleguen las victorias / FCB

Un nivel defensivo alto

La defensa ha subido claramente el nivel con la llegada de Pascual, algo que reconoce. “Todo el mundo ha mejorado su nivel defensivo. Sabemos que para ganar partidos no podemos dejar que nos anoten 90 o 100 puntos. Sabemos que podemos anotar así que la diferencia tiene que llegar desde la defensa”reconoció.

El estadounidense está teniendo actuaciones destacas, y ya suma su primer MVP de la Euroliga con el Barça / FCB

“Creo que siempre tenemos la mentalidad, quizá no teníamos esa fuerza defensiva anteriormente, pero los jugadores saben lo que tienen que hacer. Espero que podamos mantener esta línea y mejorarla”.

Sobre su gran momento de forma, no quiere hacer comparaciones con el pasado. “Hay opiniones para todos sobre cuando he conseguido mi mejor juego. Trato siempre de hacer lo mismo, llevar mi cuerpo al máximo y hacerlo lo mejor que puedo si estoy sano”.

La duda es saber si este Barça podrá mantener este altísimo nivel durante mucho tiempo con tantos partidos encadenados. “Bueno, tenemos que hacerlo como el resto de los equipos. Es duro para todos y el equipo tiene que saberlo manejar para llegar al éxito. Es complicado compaginar la Liga, la Euroliga, los equipos nacionales, pero es lo que tenemos y hay que seguir, finalizó.